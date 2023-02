Cantieri fermi e pochi spazi didattici Ecco perché il Campus arranca

Gli alloggi per gli studenti e gli spazi per la didattica: le storiche criticità della sede universitaria ravennate si ripropongono con urgenza dopo il limbo in cui, di fatto, l’Università ha vissuto nei due anni di pandemia con lezioni rigorosamente da remoto. Ma se sugli alloggi in questi anni si è lavorato con accordi e convenzioni, resta problematica la questione degli spazi dedicati alla didattica, di cui il cantiere di Scienze ambientali, fermo da alcuni mesi, è l’esempio più emblematico. E si rafforza il sospetto che il calo di iscrizioni di quest’anno, Ravenna ha registrato un meno 15% , sia dovuto anche a questo.

Sul versante degli alloggi attualmente a Ravenna i posti letto a prezzi calmierati per gli studenti sono 158, di questi 107 quelli gestiti da Fondazione Flaminia, 25 quelli in convenzione con Ergo e 26 frutto di un accordo tra Flaminia e Asppi, l’ Associazione piccoli proprietari immobiliari. Gli alloggi gestiti da Flaminia sono in via Nino Bixio, via Le Corbusier e in via D’Azeglio, quelli di Ergo sono all’interno dell’Opera Santa Teresa e sono stati inaugurati a fine 2022, mentre quelli dell’Asppi sono dislocati in diverse zone del centro. Riguardo invece al grande studentato che sorgerà davanti alla stazione, in un edificio all’angolo tra viale Farini e viale Pallavicini, che prima ospitava uffici comunali e prima ancora una scuola media, l’Ateneo da quasi un anno ha consegnato tutta la documentazione necessaria al Ministero, progetto compreso. Manca solo il via del Ministero affinché Ravenna Holding, proprietaria dell’immobile, proceda con la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori. Tempi burocratici dunque, che stanno bloccando la realizzazione di una struttura che avrà 120 nuovi posti letto. Un investimento da circa 5 milioni di euro, di cui 3milioni e 600mila euro frutto di finanziamento ministeriale.

Tempi lunghi si prospettano anche per il completamento della sede di Scienze Ambientali in via Sant’Alberto. A ottobre dell’anno scorso la ditta impegnata nel cantiere ha abbandonato il campo. Eccessivi aumenti delle spese e materiali troppo difficili da reperire, questa la giustificazione. Il problema è che nessuna delle altre ditte in graduatoria ha accettato, dopo l’abbandono della vincitrice, di portare a termine i lavori perché a queste condizioni economiche, hanno risposto tutti, non è possibile. Quindi se l’Ateneo non deciderà di effettuare un nuovo investimento su Scienze Ambientali, con successivo bando, è difficile che il problema si risolva in tempi relativamente brevi.

Della nuova ala di Scienze ambientali rimane solo la struttura autoportante in acciaio del secondo piano, ma anche le aule al piano terra, sette in tutto e funzionanti prima dell’inizio dei lavori, sono ora inagibili e anche dall’esterno si possono vedere le pareti intaccate dall’umidità e dalle infiltrazioni. Gli studenti sono costretti a seguire le lezioni in vari luoghi: ad Agrario, nella sede di Ingegneria agli Ex Asili in via Tombesi dall’Ova e, in minima parte, in un’area della sede di Scienze ambientali dove sono stati recuperati alcuni laboratori.

Annamaria Corrado