Cantieri: patente a crediti obbligatoria dal 1° ottobre

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato le attese prime indicazioni in merito al DM 132/2024, confermando che dal 1° ottobre 2024 tutte le imprese che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Visto che il portale per la presentazione delle richieste sarà attivo solo da quella data, viene introdotto un regime transitorio che consente a imprese e lavoratori autonomi di inviare già da ora un’autocertificazione tramite Pec. L’autocertificazione sarà valida dal 1° al 31 ottobre e impegna l’operatore a presentare domanda per il rilascio della patente entro fine ottobre. Informazioni sul sito di Confartigianato www.confartigianato.ra.it.