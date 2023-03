Cantini, condanna confermata "Maltrattò la giovane moglie prima di buttarla nel pozzo"

Aveva maltrattato la moglie prima di gettarla in quel pozzo angusto dietro casa. E se per la seconda accusa è già stato condannato in via definitiva a 23 anni e mezzo di carcere, per la prima il 49enne lughese Marco Cantini si è visto confermare in appello la condanna a due anni di reclusione. La decisione è arrivata giovedì scorso dalla corte d’appello di Bologna a un soffio dalla prescrizione. L’imputato, difeso dagli avvocati Antonio Primiani e Giovanni Scudellari, sta ancora scontando la sua pena: e, almeno fino a qualche tempo fa, si trovava nel carcere marchigiano di Fossombrone. Le contestazioni risalgono al periodo che aveva preceduto il cosiddetto giallo di Passogatto, dal nome della località nella quale abitavano Cantini e la consorte 21enne di origine cubana, Yanexy Gonzales Guevara (madre e fratello della vittima sono tutelati dall’avvocato Alice Lusa). La giovane era scomparsa il 21 agosto 2008. Il suo cadavere era stato recuperato 12 giorni dopo. E quella del delitto, non era stata l’unica pista imboccata dagli inquirenti.

A lungo aveva retto anche l’ipotesi di un improbabile suicidio. Sotto il profilo investigativo, si era trattato del resto di un caso tutto in salita visto che non era stata trovata nessuna traccia di morte violenta e che l’imputato si era sempre dichiarato innocente. Tanto che Cantini in primo grado era stato assolto e scarcerato. Per arrivare alla condanna definitiva uscita dalla penna della Cassazione-bis nel gennaio 2018, ci erano voluti cinque gradi di giudizio distribuiti in quasi dieci anni di procedimento. Il capitolo residuo della vicenda, rimaneva quello dei contestati maltrattamenti. E, almeno sulla carta, è ancora in piedi visto che i difensori, una volta depositate entro 90 giorni le motivazioni, potrebbero fare ricorso in Cassazione.

Secondo quanto sostenuto in requisitoria dalla procura ravennate in occasione della condanna di primo grado, l’omicidio era maturato proprio come epilogo dei maltrattamenti caratterizzati da vessazioni, minacce di morte e da almeno un episodio di percosse. Uno scenario che era peraltro stato delineato pure nel corso del dibattimento in corte d’assise durante il processo per il delitto. Ovvero privare la consorte dei mezzi economici necessari a condurre una vita normale, impedirle di vedere la figlia e arrivare a cancellarle il volo di ritorno da Cuba. Secondo testimonianze di conoscenti comuni, lui le aveva perfino staccato le utenze e le razionava pure il cibo tanto che lei si ritrovava costretta ad andare da amici perché nel suo frigorifero c’erano solo yogurt e pollo, alimento che peraltro che la 21enne non mangiava. Il progetto del 49enne – sempre secondo l’accusa – era quello di costringerla a lasciare l’abitazione. Il piano aveva avuto una escalation quando la ragazza, contro ogni previsione, era riuscita a tornare a Lugo da Cuba.

L’ultima querela di lei, portava la data dell’11 agosto 2008: vi si faceva riferimento a un episodio del 26 luglio precedente quando Cantini aveva affrontato la 21enne con un bastone di ferro. La giovane però in quell’occasione aveva reagito scagliandogli contro un animale imbalsamato: e all’ospedale, con un trauma cranico, c’era finito lui. Per la difesa, dimostrazione del fatto che si trattava di liti familiari alimentate da tensioni reciproche: Cantini voleva cioè separarsi, lei non voleva. Ma per i giudici, in quella casa vicino al pozzo i fatti erano andati in altro modo.

Andrea Colombari