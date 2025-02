Canzoncine per bambini

Prosegue a Lavezzola ’Sciroppo di teatro’, il progetto di welfare culturale di Ater Fondazione. Domani alle 16 nella sala polivalente della delegazione comunale di Lavezzola, in via Bastia 265, ci sarà lo spettacolo ’Canzoncine un po’ bambine’, della compagnia teatrale Stilema. Una carrellata di canzoni e filastrocche musicate originali, scritte cantate e recitate da Silvano Antonelli, che prendono spunto dalla vita e dai pensieri dei più piccoli. "Ascoltare i bambini e le loro domande, spesso spiazzanti per la loro ingenuità, suggerisce tematiche o metafore che rimandano a temi universali - spiega Antonelli -. I bambini sono dei veri e propri filosofi della vita quotidiana. Se ci soffermiamo ad ascoltarli potremo essere educatori e forse anche adulti migliori". Biglietti da 3 a 7 euro, spettacolo per bimbi da 3 a 6 anni.