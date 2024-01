Canzone napoletana, l’omaggio

Mercoledì 10 gennaio, al circolo ‘Il Portoncino’, in via Portoncino 4, per la rassegna ‘Parole e musica. Dedicato a …’, promossa dal club Borion’s M.S., si terrà l’omaggio alla canzone d’autore napoletana con il gruppo folk Suonapoli e la partecipazione di Raimondo Raimondi. La serata, dalle più lontane origini settecentesche ai nostri tempi, inizierà alle 20 con la cena, mentre alle 21 comincerà la musica. L’ingresso è riservato ai soci, ma la tessera potrà essere acquistata a 12 euro. Il costo della serata è di 30 euro, con la cena; 10 euro per il solo concerto. Per prenotazioni tel. 333.9588835.