Canzoni di pace all’Abbey

Inizia la nuova stagione della serie di incontri di storia della musica rock dal titolo ’Musichiacchiere’, con Massimo Buda e Luca Hernandez. Appuntamentoquesta sera all’Abbey Road Cafè, in via Malva Nord, a Cervia. "L’edizione di quest’anno è imperniata attorno parole-chiave volta a volta connesse ai diversi argomenti, e l’incontro iniziale di oggi riguarderà le “Canzoni della pace” (e quindi anche contro la guerra). Lunghissima tradizione lega questi temi alla musica internazionale e “Blowin’ In The Wind” è solo la prima e più conosciuta di Bob Dylan (fra altri suoi classici del secondo Lp “Freewheelin“ come “Masters Of War” e “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”), ma numerosi sono i motivi all’insegna della invocazione della pace nei folk-songbook mondiali (e Joan Baez e Pete Seeger ne hanno interpretate ben innumerevoli nei loro dischi e in concerti)".

Buda ne cita altre, "sia in francese (“Le déserteur” di Boris Vian) e in inglese (Bob Marley “War” o Bruce Springsteen “Born In The U.S.A.”) che in italiano: da “Bella ciao” della Resistenza antifascista a “Auschwitz” di Guccini o da “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” sopra la guerra degli Stati Uniti contro il Vietnam a “Generale” di De Gregori e Vasco. Con Luca Hernandez che ne canterà diverse, le canzoni di oggi all’Abbey Road evocheranno il sogno di pace del mondo che a John Lennon ispirò inni quali “Imagine” e “Give Peace A Chance”.