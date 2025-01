Canzoni senza tempo. Nel nuovo album di Gianluigi Tartaull una metafora della vita

Si intitola ‘La giostra’ l’ultimo singolo del cantautore e musicista ravennate Gianluigi Tartaull pubblicato per Macrì Productions. È realizzato in collaborazione con Mauro Squarzoni per i testi e con il compositore Lorenzo Sebastianelli, che invece ha curato la parte musicale. Il brano fa parte dell’album ‘Le canzoni della via Trova’, un vero e proprio percorso musicale, tra riflessioni e pensieri in libertà. Di recente è uscito il suo ultimo singolo ‘La giostra’.

Cosa l’ha ispirato e cosa racconta?

"Il luna park è un mondo fantastico, che trasporta lontano la fantasia, soprattutto quando si è bambini. Da adulti, quando la vita ha ridimensionato la nostra capacità di sognare, si guardano le stesse cose con occhi diversi. Così ci viene da pensare che su quella giostra che gira, ci si sale e ci si rimane se si hanno i mezzi. E quelli che a terra aspettano il loro turno, se non hanno i soldi del biglietto, non ce la faranno mai. Cosa c’è di più simile al destino di tanti esseri umani?"

Può spiegare meglio il richiamo alla via Trova che fa un po’ da fil rouge all’album?

"L’album raccoglie canzoni nate in momenti diversi e correlate a tematiche varie. A volte si gioca con le parole, oppure si cerca di cogliere aspetti poetici di quello che ci circonda, a volte i temi si fanno più seri, ma sempre con quell’ironia che Mauro mette nei suoi testi. La via Trova, che collega le case da San Bartolo a Gambellara, con le sue curve a destra e a sinistra, ci è sembrata giusta anche per il nostro progetto, nato da tante idee, che vanno un po’ in qua e un po’ in là, che però portano nella stessa direzione."

Qual è il singolo, fra quelli realizzati, che porta maggiormente nel cuore?

"Ce ne sono due che mi sono particolarmente cari: ‘La 500 blu’, che mi riporta agli anni ‘70 e soprattutto a una giovinezza piena di energia, che oggi diventa inevitabilmente nostalgia, e ‘Il gregario’ che una volta tanto mette in primo piano chi non arriva primo, ma con la sua fatica, permette al capitano di vincere e di prendersi tutti i meriti."

Lei è anche tra i fondatori del gruppo musicale Bandeandrè. Ha nuovi progetti al riguardo nel 2025?

"Il prossimo 11 gennaio abbiamo il tradizionale appuntamento al Mama’s di Ravenna, questa volta in occasione della data della morte di Fabrizio. Presentiamo integralmente l’album ‘Crêuza de mä’, che mancava al nostro progetto di riproposizione dei concept album di De André. È un album importante, ostico per la lingua – è tutto in genovese antico – e per le musiche, molto legate alle percussioni e a suoni più mediterranei, che nel nostro caso scaturiscono dal mandoloncello di Raimondo Raimondi. Non mancheremo di informare il pubblico sul significato dei testi, alcuni dei quali trattano di argomenti ancora oggi attuali."

Come è nata la sua passione per la musica?

"Mia madre cantava spesso in casa. La ascoltavo e mi piaceva la sua voce intonata. Poi mia sorella cominciò a suonare la fisarmonica e io cantavo con lei le canzoni che ascoltavamo alla radio, soprattutto Radio Capodistria. Poi, con il coro delle voci bianche della parrocchia del Torrione, ho avuto modo di partecipare a una ’Turandot’ messa in scena al teatro Alighieri. E questa è stata un’esperienza davvero divertente ed emozionante. Cantare mi piaceva, soprattutto le romanze delle opere. Quando c’era da cantare non mi sono mai tirato indietro."

Cosa rappresenta per lei oggi la musica e cosa le piace trasmettere ai più giovani?

"Oggi la musica, dopo una vita passata in palestra (ndr, come insegnante di educazione fisica), è tornata a riempire il mio tempo, nel senso che non si smette mai di studiare per migliorarsi e per tenere vivo il bisogno di fare qualcosa di nuovo, qualcosa che nel tempo è cambiato e che fa parte della vita di ognuno di noi. Le canzoni che faccio oggi vogliono essere una testimonianza anche per chi ha tutt’altra visione della musica. Il mio invito è quello di ascoltarsi, non pensando di essere gli unici a far la cosa giusta. Magari abbassando un po’ il volume."