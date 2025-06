Caos a Marina di Ravenna. Fermato per furti sfonda finestrino e scappa dalla Volante della Polizia

Ad aprire la stagione estiva di Marina di Ravenna torna la questione della sicurezza. Nella notte tra venerdì e sabato scene di caos in paese. In un video pubblicato dal gruppo Facebook ‘Welcome to favelas’, si vede un ragazzo sfondare il finestrino di una Volante della polizia e scappare dalla pattuglia. Il giovane era stato bloccato dai poliziotti perché sospettato di furti tra le automobili in sosta ed era stato collocato nella vettura in attesa della formale identificazione, non era ancora in arresto. I due agenti lo hanno poi dovuto improvvisamente lasciare lì e, sollecitati da diverse persone, accorrere poco più avanti in zona della discoteca Matilda per evitare il linciaggio di un 27enne di origine egiziana che aveva rapinato i cellulari a due giovani tra cui una ragazzina di 15 anni malmenata a colpi di catena e lasciata a terra (prognosi di 20 giorni). L’intervento degli agenti è stato compiuto anche per soccorrere la 15enne. Secondo quanto ricostruito a ragazza era stata infatti malmenata e scaraventata a terra a colpi di una robusta catena che il 27enne indossava al collo. L’uomo avrebbe anche minacciato i due ragazzi di Russi per farsi consegnare i loro cellulari pronunciando frasi del tipo: "Vi ammazzo, vi uccido". Il 27enne è stato arrestato ma dal punto di vista tecnico la Procura non ha ritenuto di potere dare seguito all’arresto per rapina aggravata e lesioni perché ormai fuori flagranza. È stato comunque contattato il difensori di fiducia dell’egiziano.

Il Sindacato autonomo di Polizia pone l’attenzione sulla carenza di organico e la necessità impellente di incrementarlo. Scrivono: "Gli agenti hanno dovuto lasciare momentaneamente il fermato senza vigilanza e si sono dovuti precipitare a soccorrere una ragazza di 15 anni appena rapinata. L’apprezzabile e decisivo intervento degli operatori è stato però inficiato dalla fuga dell’uomo rinchiuso nel veicolo di servizio il quale, approfittando del caos generatosi in quel momento e dell’ineluttabile assenza di controllo, ha sfondato il finestrino ed è fuggito indisturbato. Facile comprendere lo stato d’animo degli operatori intervenuti che, pur cercando di gestire nel modo migliore possibile tutte le situazioni che si sono trovati di fronte, hanno visto vanificare i loro sforzi a causa della inadeguatezza del numero di unità intervenute. Triste inoltre l’atteggiamento di chi, riprendendo la scena, commenta con scherno la fuga del malfattore invece di indignarsi di fronte ad un episodio che dovrebbe piuttosto ingenerare timori e preoccupazione nella cittadinanza". E solo la notte precedente, giovedì, i titolari del bagno Finisterre si erano trovati durante un controllo in spiaggia faccia a faccia con un uomo che cercava di rubare borse e che non ha esitato a spruzzare loro lo spray urticante sul volto per guadagnare la fuga. Mentre un mese fa a Marina era stato rapinato e accoltellato un 16enne del Lughese in discoteca.

Anche i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri parlano di "un quadro preoccupante che vede sempre più giovani coinvolti in episodi di abuso alcolico". In particolare nella notte di sabato i volontari hanno soccorso una minorenne in grave stato di intossicazione etilica davanti alla discoteca di Marina. La ragazza "è collassata a terra dopo aver consumato un mix di bevande alcoliche".