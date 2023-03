Caos e aggressioni in ospedale La ricetta del questore: "Raddoppiamo i poliziotti"

Il questore Giusi Stellino ha disposto l’incremento degli agenti in servizio al posto di polizia dell’ospedale cittadino. Ciò ha comportato il raddoppio dei poliziotti – passati da una a due unità – per garantire la loro presenza anche nella fascia tardo-pomeridiana. Un nuovo assetto già operativo che consente di coprire l’intera fascia oraria che va dalle 8 alle 20. Si tratta di una misura adottata in via precauzionale – ha chiarito la questura in una nota – al fine di tutelare l’incolumità pubblica e assicurare sempre più alti standard di sicurezza, anche percepita.

L’input è giunto a livello nazionale dagli episodi di violenza che di recente si sono verificati all’interno di alcune strutture ospedaliere nazionali e che hanno destato forte preoccupazione nell’opinione pubblica e nel personale sanitario. Una problematica che, ha proseguito la questura, “non si è evidenziata nella nostra provincia”. In ogni modo, l’incremento del numero dei poliziotti impiegati nel presidio ospedaliero, fa seguito anche alle indicazioni impartite dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e recepite dal dipartimento della Pubblica Sicurezza.

È inoltre in fase di valutazione pure un ulteriore presidio di polizia nel nosocomio di Faenza: la postazione potrebbe essere attivata in seguito all’adeguamento logistico della struttura e all’incremento dell’organico del Commissariato manfredo. In argomento rafforzamenti ospedalieri, il ministro ha sottolineato come “l’apertura di nuovi presidi della polizia e il rafforzamento di quelli preesistenti” rappresentino una “doverosa attenzione e vicinanza verso tutto il personale sanitario che svolge un servizio essenziale per le nostre comunità e che dev’essere protetto da violenze e minacce, soprattutto quando lavora in poli ospedalieri e in fasce orarie dove il rischio è maggiore. L’attento monitoraggio già in atto sulle condizioni di sicurezza che caratterizzano i presidi ospedalieri, proseguirà per dare sempre risposte tempestive e concrete a chi lavora con sacrificio e abnegazione per la salute dei cittadini”.

Per quanto riguarda l’ospedale di Ravenna, l’ultimo episodio di tensione risale alla notte del 3 marzo scorso quando nella zona tra triage e pronto soccorso, un 46enne in stato di alterazione alcolica e da stupefacenti era stato bloccato e denunciato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale oltre che per interruzione di pubblico servizio. Tra gli episodi più memorabili resta però quello verificatosi il 10 gennaio del 2018: un parapiglia nato nel contesto della relazione tra due giovani fidanzati e a suo tempo approdato al rinvio a giudizio di 13 persone di origine romena appartenenti a due differenti famiglie e accusate a vario titolo di lesioni, minacce, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e interruzione di pubblico servizio. La lite tra i contendenti, inizialmente partita in strada, si era trascinata fino all’ospedale.