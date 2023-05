Caos e disagi sulla tratta Bologna-Ravenna

Segnalo la situazione di totale sfacelo, caos e abbandono sulla tratta Bologna-Ravenna. Premetto che, da sito ufficiale RFI , la linea per Ravenna via Granarolo e Faenza risulta perfettamente funzionante, così come la linea Bologna- Rimini via Forlì. Pertanto le pretestuose scuse relative al “maltempo” sono infondate. A maggior ragione, su direttrici come Bologna-Imola, dato che tutti i servizi a lunga percorrenza che percorrono la stessa tratta sono regolari. Ciononostante, la giornata si presenta in questo modo:

metà dei treni da e per Ravenna soppressi, che può anche essere comprensibile dato il sovraccarico della linea Faenza-Russi, ferma ai primi anni del 1900 nel disinteresse totale della politica; la metà rimanente accusa ritardi sistematici di 40-60 minuti, immotivati e mai spiegati; si susseguono le soppressioni anche di treni totalmente estranei ad eventuali problematiche (quali il Bologna-Imola delle 19.18). L’ aspetto più riprovevole è la totale disorganizzazione e assenza di informazione: migliaia di pendolari accalcati, zero annunci, nessun dipendente TTPER che metta naso fuori dall ufficio per aiutare e dare informazioni (forse per paura di essere linciato?), ritardi mai annunciati se non decine di minuti dopo. Naturalmente, di rimborsi non si parla nemmeno per sbaglio.

Filippo Tomasi