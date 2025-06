Caos nel centro per immigrati. Arrestato 35enne

Nella tarda serata di martedì a Pinarella, un 35enne senegalese, ospite di un centro per immigrati, è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Già noto per episodi problematici in passato, ha dato in escandescenze all’interno della struttura: ha lanciato oggetti e danneggiato arredi, costringendo il responsabile a chiamare il 112. All’arrivo dei militari del nucleo operativo e radiomobile di Cervia-Milano Marittima, l’uomo ha opposto resistenza. È stato poi denunciato anche dal responsabile del centro. Il 35enne soffre di disturbi psichiatrici e fa uso di sostanze. In passato, per reati simili, gli era già stata riconosciuta l’incapacità di intendere e di volere.

Difeso dall’avvocato Greta Monti, è stato chiesto il rito abbreviato condizionato a una nuova perizia psichiatrica. Nel frattempo, disposta la custodia cautelare in carcere.