Caos nel cuore di Bagnacavallo. Tre vigili feriti, due giovani arrestati

Nei video girati attorno alle 23 di lunedì dai residenti del centro di Bagnacavallo, si vedono cinque persone (quattro giovani e una ragazza) avere un confronto acceso. A un certo punto una di queste – un giovane – afferra uno dei bidoni della raccolta differenziata e lo scaglia con forza a più riprese contro le finestre degli appartamenti adiacenti per rispondere alle rimostranze dei residenti per via del baccano. Il successivo intervento della Polizia locale, e dei carabinieri in ausilio, ha portato all’arresto di due cittadini di origine tunisina e alla denuncia a piede libero di un terzo. Sono tutti accusati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Uno anche di rapina per avere preso la pistola a un agente e averla gettata a terra. Da segnalare tre vigili urbani feriti con prognosi di 15 giorni a testa. I due arrestati, difesi dagli avvocati Franceso Papiani e Davide Baiocchi, compariranno oggi in tribunale a Ravenna.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tutto si è innescato quando tre tunisini, in evidente stato di alterazione alcolica, hanno iniziato a urlare e a lanciare oggetti in direzione dei passanti. La segnalazione alla polizia locale della Bassa Romagna ha permesso un intervento tempestivo. In pochi minuti sono giunte sul posto due pattuglie, supportate da una terza del nucleo anti-degrado. Alla vista degli agenti, i tre tunisini hanno reagito con violenza. Per immobilizzarli, gli agenti hanno allora dovuto usare i dispositivi di protezione individuale come lo spray al peperoncino. A quel punto i tre tunisini sono stati portati al comando, identificati e messi a disposizione del pm di turno Monica Gargiulo.

Dal suo profilo Facebook, il sindaco di Bagnacavallo Matteo Giacomoni ha spiegato che "il centro storico è stato teatro di una rissa tra diversi soggetti che hanno danneggiato cassonetti e giardini pubblici, oltre a ferirsi reciprocamente. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e la nostra polizia locale, oltre alle forze dell’ordine. Questo ha permesso una rapida identificazione dei soggetti e un puntuale intervento che ha portato al loro fermo. Scrivo queste righe - ha continuato - perché mi preme evidenziare come anche questi episodi dimostrino che esiste un controllo del territorio puntuale ed efficace, che anche la nostra polizia locale è parte del sistema di sicurezza e che la tempestività degli interventi è garantita. Mi spingo però oltre nella riflessione perché credo sia importante ricordarci che siamo tutti parte di una comunità, una comunità fatta di servizi, presidio del territorio, forze dell’ordine e persone. Proprio la collaborazione di tutti e il presidio del territorio, sono fondamentali per garantire la qualità della vita del nostro paese e ognuno, facendo la propria parte, vi contribuisce. Vi invitiamo quindi a denunciare, segnalare, chiamare le forze dell’ordine e la polizia locale nel momento in cui si assiste a situazioni di questo tipo, ma soprattutto ad aiutarci nella prevenzione, rendendo vive le nostre strade e i nostri parchi ed evitare così che siano gli elementi di abbandono e degrado a prevalere".