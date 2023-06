Caos Ponte mobile I dissuasori costringono i mezzi a rallentare E così si creano le code

Le file che si creano da quando è stato riaperto il ponte mobile sono quasi peggiori di quelle che si formavano quando l’impianto era chiuso per lavori. La colpa (o il merito) è dei dissuasori di velocità che sono stati posti alla base delle due rampe. Il perché è noto: è stata posata una resina come manto stradale che per funzionare in maniera ottimale ha bisogno di essere gommata e di un meteo favorevole. Altrimenti è scivolosa e porta a incidenti come quello che ha coinvolto una spazzatrice e un’auto. E più si transita sul ponte mobile ad alta velocità e più è alta la possibilità di sbandare e avere incidenti. Il fatto è che il ponte va affrontato con il limite di velocità dei 30 km, ma nessuno lo rispetta. Oggi, che a far da guardiani al contachilometri di chi transita ci sono i dissuasori, si creano le file.

La situazione su via della Chimica, via Baiona e via delle Industrie, a ridosso della rotonda Belgio è delirante. Auto e camion imboccano col contagocce via Attilio Monti per prendere il ponte mobile, e questo è solo il primo tappo. Il secondo è su via Trieste fino all’incrocio con via Darsena, quindi via Pallavicini e via Carducci. In fondo alla strada degli Speyer, quando il ponte mobile è chiuso, viene spenta la Ztl e si può girare a sinistra in via di Roma per bypassare la città verso sud. Se non è un giro vorticoso questo… D’altronde sul ponte mobile transitano tra i 20mila e i 30mila mezzi al giorno. Così di grande attualità lo studio di un’alternativa. "Nel piano regionale dei trasporti – dice il sindaco Michele de Pascale – è previsto il by pass del Candiano. E’ chiaro che, una volta deciso se sopra o sotto il canale, serve un forte impegno economico dello Stato. Sono scelte che impattano sul futuro sviluppo della città, e quindi il tema va senza dubbio affrontato". "Un’opzione da valutare – dice il presidente dell’Autorità portuale Daniele Rossi – è quella di costruire un secondo ponte mobile, tecnologicamente avanzato e moderno. Lavorerebbe in coppia con quello esistente, ognuno fungerebbe da singola corsia. Un progetto da 20 milioni e, soprattutto, solo due anni per averlo operativo".

L’attuale ponte mobile venne inaugurato ai primi di luglio del 2010, in ritardo di 18 mesi rispetto alla data di consegna prevista. Per i primi due anni venne gestito dalla Cmc, che lo aveva costruito, poi il Comune lo affidò ad Azimut e, infine, lo passò all’Autorità portuale che lo aveva finanziato con 10 milioni di euro. Ma è evidente che è superato, che è piccolo per il traffico di oggi. Il porto tra qualche anno godrà degli effetti positivi dei nuovi fondali e della nuova logistica, con più mezzi in circolazione.

lo. tazz.