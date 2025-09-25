I soliti violenti

Caos treni sulla linea Adriatica: evacuata stazione di Faenza per liquido infiammabile. Diretta

Traffico ferroviario in tilt lungo tutta la Bologna-Taranto. Il convoglio merci è stato a lungo ispezionato da tecnici e vigili del fuoco, arrivati sul posto con due camion. Pendolari in ansia

Linea ferroviaria adriatica in tilt: evacuata la stazione di Faenza per perdita di liquido altamente infiammabile da un treno merci

Linea ferroviaria adriatica in tilt: evacuata la stazione di Faenza per perdita di liquido altamente infiammabile da un treno merci

Per approfondire:

Faenza, 25 settembre 2025 – Traffico ferroviario in tilt lungo tutta la Bologna-Taranto per via dello stop a un treno merci che all'altezza della stazione di Faenza ha subito una perdita di liquido altamente infiammabile. L'intera stazione di Faenza è stata evacuata; il convoglio è ora circondato da tecnici e vigili del fuoco, arrivati sul posto con due camion.

09:25
Pendolari rientrano in stazione

I pendolari e i numerosi studenti sono potuti tornare in stazione, l'emergenza sembrerebbe in parte già rientrata. I vigili del fuoco hanno lasciato il luogo della perdita, ritenuta non più pericolosa.

09:21
Code di pendolari

Al di fuori delle stazioni si sono formate code di pendolari e universitari, che attendono di sapere quando la circolazione potrá ripartire.

09:15
Deviazioni e rischio ritardi 

Una deviazione dei treni lungo la linea che da Bologna conduce a Ravenna e Rimini causerebbe comunque enormi ritardi alla circolazione, trattandosi di una linea a binario unico, sulla quale i treni corrono a velocità ridottissime

09:14
La perdita di liquido infiammabile

Non è chiaro se il container che ha subito la perdita dovrà essere svuotato di tutto il suo contenuto, o se possa essere riparato per consentire la ripartenza del traffico ferroviario.

09:01
Linea ferroviaria Adriatica in tilt

Il blocco, dovuto alla perdita di liquido altamente infiammabile da un treno merci, sta avendo ripercussioni di portata nazionale: di qui transita mezza Italia, essendo la linea adriatica quella che collega Bologna ad Ancona, Pescara e alle città della Puglia.

