Caos treni sulla linea Adriatica: evacuata stazione di Faenza per liquido infiammabile. Diretta

Faenza, 25 settembre 2025 – Traffico ferroviario in tilt lungo tutta la Bologna-Taranto per via dello stop a un treno merci che all'altezza della stazione di Faenza ha subito una perdita di liquido altamente infiammabile. L'intera stazione di Faenza è stata evacuata; il convoglio è ora circondato da tecnici e vigili del fuoco, arrivati sul posto con due camion.

09:25 Pendolari rientrano in stazione I pendolari e i numerosi studenti sono potuti tornare in stazione, l'emergenza sembrerebbe in parte già rientrata. I vigili del fuoco hanno lasciato il luogo della perdita, ritenuta non più pericolosa. 09:21 Code di pendolari Al di fuori delle stazioni si sono formate code di pendolari e universitari, che attendono di sapere quando la circolazione potrá ripartire. 09:15 Deviazioni e rischio ritardi Una deviazione dei treni lungo la linea che da Bologna conduce a Ravenna e Rimini causerebbe comunque enormi ritardi alla circolazione, trattandosi di una linea a binario unico, sulla quale i treni corrono a velocità ridottissime 09:14 La perdita di liquido infiammabile Non è chiaro se il container che ha subito la perdita dovrà essere svuotato di tutto il suo contenuto, o se possa essere riparato per consentire la ripartenza del traffico ferroviario. 09:01 Linea ferroviaria Adriatica in tilt Il blocco, dovuto alla perdita di liquido altamente infiammabile da un treno merci, sta avendo ripercussioni di portata nazionale: di qui transita mezza Italia, essendo la linea adriatica quella che collega Bologna ad Ancona, Pescara e alle città della Puglia.