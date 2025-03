Capaccioli indaga. Sontag e Plath

Dopo la serata svolta lo scorso anno che aveva come protagonisti i diari di Virginia Woolf e altri, Lisa Capaccioli - regista e autrice teatrale - torna oggi alla Bottega dello Sguardo di Bagnacavallo, condividendo i nuovi passi della sua ricerca artistica, questa volta insieme a Renata Molinari. Si comincia alle 21; la serata si intitola ’La memoria dei giorni - Diari a confronto’. Capaccioli presenterà i diari di due nuove autrici: Susan Sontag e Sylvia Plath. Le due scrittrici americane si sono incontrate, nei loro diari, cinque volte. Insieme a Molinari verrà indagata la connessione di persone che scrivono in luoghi diversi. La Bottega dello Sguardo si trova in via Farini 23, a Bagnacavallo. L’ingresso all’appuntamento è libero.