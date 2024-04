Capanni abusivi nelle pialasse. Il Comune punta a demolirli

Demolire i capanni abusivi nella pialassa Baiona e nella pialassa Piomboni. Se ne parla da anni, ora il Comune ci riprova: è stato infatti approvato un documento per far partire l’iter progettuale. In realtà, come spiegano i tecnici del Comune, quello approvato ora è solo un documento propedeutico alla stesura del progetto vero e proprio, a cui comunque Palazzo Merlato sta lavorando. Da lì l’obiettivo è approvarlo in giunta e affidarlo alla ditta che procederà con le demolizioni: "Senza un progetto per ora è difficile fare una stima dei tempi – dicono dagli uffici – ma nel giro di qualche mese riteniamo di avere la ditta". E per quanto riguarda i capanni "è stata fatta una mappatura".

Si parla da parecchi anni della demolizione dei capanni abusivi. Ed è difficile stimare quanti siano, perché negli anni diversi proprietari si sono messi in regola, ma non tutti. Roberto Manzoni, presidente dimissionario dell’associazione italiana Pesca sportiva ricreativa meglio nota come ’I capannisti’ e attiva dal 1984, conosce bene la materia. "È dal 1978 che dicono che demoliscono i capanni abusivi – dice – ed è allora che partirono i primi sequestri. Ci sono state numerose proroghe e rinvii, negli anni c’è stata tolleranza, per fortuna: sono un patrimonio del territorio. Andrebbero usati meglio anche per la promozione turistica, la concentrazione di capanni che c’è da qui a Comacchio è unica al mondo, sono centinaia. Vorremmo fare un museo diffuso, ma manca una legge regionale che lo preveda". Obiettivo dell’associazione è "arrivare a una regolamentazione più chiara, comprensibile e affrontabile per la regolarizzazione. I pensionati sono gli unici a gestirli e non possono spendere tanti soldi per metterli a posto. Alcuni lo hanno fatto, altri no. Ciò che chiediamo da tempo al Comune è di semplificare le regole: io non ho mai voluto fare il presidente dei fuorilegge, faccio di tutto perché sia più facile regolarizzarli. Certo che fare i lavori dieci anni fa costava un terzo, 5 anni fa la metà e temo che i prezzi cresceranno sempre di più".

Manzoni ricorda anche la lunga storia dei capanni in questo territorio: "Prima dei romani, 3.000 anni fa, la gente in Pialassa viveva sulle palafitte. In alcuni documenti che risalgono al 1700 si parlava di gente che manteneva le proprie famiglie con la pesca e con quanto offriva la pineta. Un po’ di rispetto per la storia sarebbe utile".

Sara Servadei