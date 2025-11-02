Capanni balneari, il futuro. Al Tar lo stop allo smontaggio

È stata fissata per il 2 dicembre l’udienza al Tar di Bologna durante la quale verrà deciso se sospendere l’ordinanza di abbattimento degli storici capanni balneari nel comune di Ravenna, come proposto da Italia Nostra.

L’associazione, tramite l’avvocato Giuliano Picchio del Foro di Perugia, "ha chiesto una sospensiva per gli abbattimenti e arrivare alla discussione del ricorso e i tempi della discussione dovrebbero essere piuttosto celeri". L’obiettivo del ricorso è quello di ottenere che i capanni vengano conservati "come sono - dove sono".

"Lo sconcerto – scrivono dall’associazione in una nota –, per questi pittoreschi minuscoli manufatti tramandati da generazioni e soggetto prediletto per fotografi ed artisti, riguarda dapprima la dichiarazione della loro abusività, al pari di baracche squalificanti e dopo che i capannisti hanno sempre versato ogni anno, al Comune - che ha incassato - un canone". "Per arrivare ad abbatterli – si legge ancora nel comunicato – si è ricorso all’espediente della loro “pericolosità” ambientale. Ora la parola passa ai giudici e, tramite la richiesta di sospensiva, anche il ricorso presentato da Italia Nostra nel 2024 potrà essere discusso in tempi brevi". Per questo dall’associazione suggeriscono "ai detentori di capanni di valutare se abbattere o attendere il 2 dicembre per comprendere se verrà concessa la sospensiva, e per comprendere come si pronunceranno i giudici sul ricorso". Italia nostra resta anche a disposizione per informazioni che si possono richiedere alla mail ravenna@italianostra.org.

Intanto si avvicina la scadenza del 21 dicembre per l’abbattimento dei capanni. La questione riguarda circa 70 manufatti, solo tre dei quali possono rimanere dove sono e come sono. Il Comune però ha assegnato all’Associazione capannisti balneari Ravenna una concessione demaniale temporanea per la delocalizzazione dei capanni, individuando 50 postazioni compatibili dove è prevista l’installazione di manufatti. A questo proposito è stata valutata la possibilità effettiva di recuperare 16 capanni esistenti, oltre ai tre che potranno rimanere nella loro posizione originaria. Gli altri 31 capanni saranno di nuova realizzaione, secondo le modalità definite dall’architetto Gianluca Minguzzi.