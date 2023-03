Capanni, ecco la proroga Concessi due anni in più per riqualificare quelli nelle aree comunali

Arriva una nuova proroga per riqualificare i capanni da caccia e da pesca che si trovano in aree comunali, come le due pialasse, Baiona e Piomboni. L’assessore Federica Del Conte sta lavorando con gli uffici competenti per predisporre l’atto che andrà all’attenzione del Consiglio comunale. Del Conte ne ha parlato l’altro giorno in un incontro con Roberto Manzoni, presidente dell’Associazione italiana pesca sportiva e ricreativa che raggruppa la maggior parte dei capannisti.

"Dobbiamo fare di tutto per consentire a chi è in regola con le pratiche edilizie di poter terminare la riqualificazione dei capanni, una testimonianza storica delle nostre valli che non va assolutamente persa" ha detto l’assessore, trovando subito un punto d’intesa con Manzoni. Il tema della proroga si pone perché il 31 agosto di quest’anno, sulla base dell’ultima revisione del regolamento capanni che risale al 30 marzo 2021, scade il termine per la riqualificazione. Il 30 marzo si optò per una proroga di due anni perché il Covid con la pandemia e le limitazioni connesse, impedirono materialmente di completare gli iter burocratici e avviare i lavori. Dal Covid si è però passati alla crisi energetica, agli aumenti dei prezzi delle materie prime per l’edilizia e alla carenze di imprese per eseguire i lavori sui capanni, visti i tantissimi cantieri aperti per il bonus 110%.

La fotografia, a oggi, dei 245 capanni presenti nelle due pialasse, vede 159 strutture che hanno avuto il via libera per la riqualificazione, qualcuno ha già terminato i lavori, altri li hanno corso, altri ancora sono in regola con il progetto ma non hanno trovato l’impresa per i lavori o i costi, con gli aumenti del 2022, hanno temporaneamente sospeso l’avvio dei cantieri. Poi abbiamo 39 capanni già in regola con il regolamento comunale, 35 che hanno ancora aperta la pratica edilizia e 12 che non sono rinnovabilli e che andranno demoliti. "Alla luce di questa situazione – spiega l’assessore Del Conte – ritengo necessaria un’ultima proroga di due anni per completare veramente quel rilancio dei nostri tradizionali capanni. Proporrò al Consiglio comunale di allungare i termini di scadenza per tutti coloro che, al 31 agosto, avranno terminato la pratica edilizia". "La posizione dell’assessore Del Conte – dice Manzoni – è assolutamente lineare. Andiamo avanti da dieci anni a colpi di proroghe. Poi c’è stato il Covid seguito da crisi energetica e aumento delle materie prime. Quindi ci sta l’ultima proroga di due anni. In questo periodo c’è tutto il tempo per i lavori. Se poi c’è chi non vuole mettersi in regola, se ne assumerà la responsabilità".

