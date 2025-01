Capanni, si lavora al bando: "Quelli in piedi sono 60, alcuni sono da spostare"

Si è tenuta la Conferenza dei servizi necessaria per mettere nero su bianco il bando che dovrebbe mettere fine all’infinita discussione sul futuro dei capanni balneari. Si tratta, e non è facile, di tenere insieme l’aspetto della tradizione e il valore paesaggistico delle comunicazioni garantendo il rispetto delle norme. Nel bando sparirà il concetto privatistico del capanno che non sarà più un bene personale ma sarà in condivisione per evitare che altre persone se lo vogliano costruire. Poi verrà creata un’associazione che si curi di tutti i capanni. Il bando indicherà le caratteristiche che i capanni devono avere e i materiali che si possono usare, in maniera da rispettare la tradizione e valorizzare il paesaggio.

I fruitori delle aree verranno formati in modo tale da rispettare le buone pratiche per vivere in maniera corretta l’ambiente circostante e conservare l’habitat. Il bando, poi, individuerà delle zone dove troveranno accoglienza i capanni, visto che circa la metà delle strutture sono da spostare e non tutte possono essere smontate e rimontate. "Per dare una concessione – spiega l’assessore al Turismo del Comune di Ravenna, Giacomo Costantini – serve un interesse pubblico e non basta che il tutto serva a mantenere viva una tradizione. Oggi, di fatto, tutti i capanni sono abusivi e occorre iniziare una nuova storia. Il bando serve proprio a questo perché aver pagato il canone per anni non porta ad acquisire diritti che giuridicamente non si possono acquisire". Nel frattempo la nuova ordinanza dirigenziale del 7 novembre 2024 ha prorogato l’ordinanza di demolizione che scadeva il 21 dicembre e così i termini "sono sospesi fino a successivo provvedimento con cui si procederà a rideterminare il termine ultimo entro cui eseguire le rimozioni".

Nel frattempo, come spiega il vicepresidente dell’associazione Capannisti, Alberto Contessi, in tutto oggi i capanni in piedi sono 60 (molti sono stati abbattuti dopo l’ordinanza del Comune di Ravenna, poi con efficacia sospesa, che ne ordinava la distruzione) e di pochi metri quadrati, al massimo 4 o 5. Sono situati tra le dune di Punta Marina e Marina di Ravenna, sono gli eredi del turismo balneare di fine ’800 inizi ’900.

"Speriamo – spiega Contessi – che la Valutazione di incidenza, la Vinca, individui aree sufficienti per il riposizionamento, ma molti capanni non sono smontabili e quindi andranno ricostruiti ex novo. Poi resta il fatto che i nostri capanni erano presidi contro il degrado e andati via noi finirà il controllo che esercitavamo, di fatto, sulle dune; che, va detto, non hanno subito da noi alcun danno, anzi, sono state preservate al meglio da chi ora sarà libero di fare i danni che vuole vista anche l’assenza di controlli da parte del Parco del Delta". "Ora i capannisti – spiega Giacomo Costantini – non hanno concessione e noi vogliamo regolarizzare la loro situazione. Ora arriviamo finalmente al bando per l’individuazione di un soggetto giuridico senza fini di lucro, che mantenga viva la tradizione dei capanni balneari e si impegni in iniziative sociali e culturali come la divulgazione di buone pratiche per la tutela e conservazione delle pinete, delle dune e delle spiagge della costa ravennate ed eventi dedicati alla cura e pulizia di questi luoghi, all’azzeramento del consumo di plastiche e contrasto alla dispersione di rifiuti".

Giorgio Costa