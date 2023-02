"Capanni storici, patrimonio da valorizzare"

Il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi ha predisposto, nella sua veste di vicepresidente del consiglio comunale, una proposta di ordine del giorno ’per riconoscere e valorizzare i capanni balneari storici quale patrimonio culturale di Ravenna e della Romagna’. Con l’avvento delle normative demaniali, i capanni sono stati oggetto di regolare concessione, col pagamento di un canone proporzionale alla superficie occupata, del resto modesta. Sul litorale ravennate ne sono rimasti attivi 37 a Marina di Ravenna, 36 a Punta Marina Terme, 5 a Marina Romea e 3 a Porto Corsini, con l’aggiunta di 2 a Lido di Classe e 2 tra Marina di Ravenna e Punta Marina Terme, provvisoriamente smontati. I loro possessori fanno tutti parte dell’Associazione Capannisti Balneari, titolare da tempo di tutte le rispettive concessioni, quindi corpo unitario dei capanni balneari storici tipici del litorale ravennate. Per continuare a far vivere questa usanza unica in Italia, l’Associazione ha rivolto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, con ampia documentazione, la "richiesta di riconoscimento dei capanni balneari presenti sul litorale del Comune di Ravenna quali tradizione storica locale e quindi Patrimonio culturale della città di Ravenna e della Romagna". Si chiede in sostanza al consiglio comunale e al sindaco di sostenere questa richiesta nei confronti della Soprintendenza, così da valorizzare i capanni balneari storici del territorio.