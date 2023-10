Capannone a fuoco. Oggi era prevista l’asta ma è bruciato nella notte

Proprio oggi sarebbe dovuto andare all’asta. Prezzo base 350 mila euro a fronte di un valore stimato da perizia di 900 mila euro. Ma nessuno, per ora, potrò aggiudicarsi perlomeno in maniera integra l’immobile di via Giulio Pastore 1 (zona Bassette) visto che è stato gravemente danneggiato da un incendio divampato nella notte tra martedì e ieri. Nello stabile del resto c’era soprattutto carta. L’allarme alla centrale dei vigili del fuoco è scattato alle 23.53: sei i mezzi intervenuti da Ravenna e dai distaccamenti di Cervia e Faenza oltre a un paio di veicoli speciali giunti da Forlì. Il fumo provocato dal rogo, ha inoltre invaso i locali di un’attività vicina che si occupa di grafica e stampa - la Full Print - causando ulteriori danni: tanto che l’azienda potrebbe essere costretta a interrompere la produzione per un paio di settimane. Nell’area sono arrivati anche il funzionario dei vigili del fuoco e i poliziotti delle Volanti. Nel tardo pomeriggio di ieri, erano ancora in corso le operazioni di controllo e messa in sicurezza. Per capire cosa sia accaduto, naturalmente si dovrà attendere la relazione finale dei vigili del fuoco: al momento tuttavia non sono emersi segni riconducibili in maniera netta a un evento doloso. La portata delle fiamme e la circostanza legata all’asta, spingeranno in ogni caso gli inquirenti a sgombrare il campo da ogni dubbio residuo attraverso verifiche mirate.

Secondo il materiale consultabile sul sito del tribunale, per la società cooperativa per azioni che tempo addietro aveva sede in quell’immobile - la ’Tipografia Moderna’ -, nell’ottobre 2013 era scattata una liquidazione coatta amministrativa promossa dal ministero delle Imprese con udienze fissate tra il 2014 e il 2014. E nell’ambito di quella procedura - la 520 del 2013 -, il 2 agosto scorso era stato fissato il bando di gara per l’asta: ieri scadenza per la presentazione delle offerte e oggi alle 10 sarebbero state aperte le buste nello studio del notaio Ciro De Lorenzo. La liquidatrice Ida Mazzoni ha preferito non chiarire i nostri dubbi tecnici trincerandosi dietro a un "sono impegnata fino a sera" prima di riagganciare il telefono. In ogni caso, da lettura del bando è possibile dedurre che il lotto comprende porzioni di ampio capannone con uffici, stanza per l’archivio, tettoie, cabina elettrica e piazzali di manovra: il tutto occupato "in forza di contratto di affitto di azienda". Offerta minima, 262.500 euro con valore in aumento in caso di gara di 10 mila euro. Stamattina in ogni caso "verranno i soggetti coinvolti e decideranno il dà farsi; io mi limiterò a stilare il verbale", ha spiegato il notaio.

Andrea Colombari