"Capannoni e 40 ettari sott’acqua Servono indennizzi in tempi rapidi"

Disperazione, rabbia e amarezza, ma nello stesso tempo voglia di ripartire, nella speranza di vedersi riconoscere in tempi brevi o comunque ragionevoli, i risarcimenti per i danni. È il denominatore, purtroppo comune, di tante, troppe, storie legate ai devastanti effetti dell’alluvione. Tra le innumerevoli testimonianze spicca quella di Claudio Minghini, imprenditore agricolo di 45 anni che risiede a Massa Lombarda e che lavora con il padre Paolo, residente a Conselice e titolare dell’omonima azienda agricola (la ‘Minghini Paolo’) situata in via Gardizza, a una manciata di chilometri a nord est di Conselice. Una vasta area dove tra l’altro sorge l’Unigrà, nota azienda (anch’essa non risparmiata dalla furia delle acque) che opera nel settore della trasformazione e vendita di oli e grassi alimentari, margarine e semilavorati. "Uno scenario di distruzione veramente incredibile – dice Minghini –. Storicamente non risultano dati relativi ad allagamenti di simili proporzioni. Basti pensare che all’interno dei nostri due capannoni l’acqua aveva raggiunto i due metri di altezza. Non oso quindi pensare quale fosse, nei primissimi giorni, il livello nei campi circostanti".

"Tutto ha avuto inizio giovedì 18 maggio – ricorda l’imprenditore –, a seguito della rottura dell’argine del Destra Reno avvenuta alle porte di Lavezzola. Nessuno ci aveva avvisato e così ci siamo trovati di fronte a un mare d’acqua che arrivava con una pressione allucinante. Uno scenario che si è protratto per ore e che, come si può ben vedere, ha arrecato danni gravissimi". Cosa c’era quel giorno all’interno dei capannoni? "Trattori, carburanti e attrezzi agricoli tra cui erpici, seminatrici, rimorchi, rulli. A registrare i danni più consistenti sono stati più che altro i trattori, letteralmente sommersi da acqua e fango". Senza dimenticare ovviamente le colture: "Tutti i nostri 40 ettari di terreni coltivati a mais, grano, erba medica e colture da seme sono finiti sott’acqua. Pensi che il 3 giugno i mei campi erano ancora sotto 70-80 cm d’acqua". Per quanto riguarda i danni "purtroppo sono particolarmente ingenti, nell’ordine di alcune centinaia di migliaia di euro". "Colgo l’occasione – aggiunge Minghini – per ringraziare in particolare i vigili del fuoco di Belluno per avermi aiutato, con l’ausilio di motopompe, a rimuovere l’acqua dai capannoni e a pulirli". Sul futuro dell’azienda l’imprenditore afferma che "all’agricoltura, già alle prese con i problemi dovuti alla siccità e alle successive gelate tardive, l’alluvione ha dato il colpo di grazia. A nome di tanti altri miei colleghi, l’auspicio è che non ci si dimentichi di noi agricoltori e che in tempi rapidi arrivino gli indennizzi".

Luigi Scardovi