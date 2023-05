Capannoni sott’acqua Soccorritori all’opera L’allerta resta alta

Una emergenza che richiede ancora tempo per essere superata. Le amministrazioni dei territori più colpiti nelle aree di Bagnacavallo e Conselice stanno operando per essere il più possibile vicine ai cittadini che hanno riportato seri danni dalle inondazioni dei giorni scorsi e nel contempo, sono vigili nel controllare i possibili, e forse nuovamente problematici, risvolti previsti in settimana. Le previsioni meteo lasciano spazio a nuove piogge. Paola Pula, sindaca di Conselice, è da giorni che non si ferma insieme ai tanti volontari. "La situazione è in miglioramento rispetto alle criticità riscontrate la settimana scorsa – spiega –. Stiamo cercando di ridurre l’allagamento della zona di via Cooperazione dove alcuni capannoni industriali sono ancora pieni di acqua. Le case sulla via Nullo Baldini invece sono asciutte e le famiglie, con l’aiuto di tutti, stanno pulendo le stanze interne e le stanno liberando dai primi rifiuti. Hanno subito danni pesantissimi, tutto quello che è stato allagato è da buttare. Ora – continua – il fosso Gambellara sta scolando più velocemente. La colonna mobile di Emilia-Romagna e Marche è al lavoro insieme ai Vigili del Fuoco per migliorare il deflusso delle acque dalla zona industriale, tramite l’uso di pompe. Nell’area che si estende in prossimità del canale di scolo Zaniolo e Montalbotto ci sono ancora due casa sparse allagate. Nella zona di via Cardinale verso Imola, quindi più vicina a quella critica di Spazzate Sassatelli e di via Gagliazzana verso Conselice stiamo operando con il lavaggio della rete fognaria. Anche il potabilizzatore dietro alla via Nullo Baldini, dopo essere stato ripristinato è continuamente monitorato".

In vista delle precipitazioni annunciate per i giorni prossimi, continua, "stiamo raccogliendo i numeri di telefono di tutti i cittadini residenti nelle aree evacuate in modo da poterli contattare nel caso si profili una nuova emergenza. La rottura del Sillaro è stata riparata in emergenza e quindi è da li che potrebbe derivare un’altra criticità importante". Anche a Bagnacavallo la situazione è tenuta continuamente sotto controllo. "Ieri mattina, come le precedenti da quando è in atto l’emergenza, è cominciata con l’attivazione del Coc, il Centro operativo comunale, dove si fa il primo punto della situazione dopo la notte e si definiscono gli interventi in base alle priorità", sottolinea Eleonora Proni. Il Comune ricorda l’esistenza di Alert System, attivo da tempo per i cittadini dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e utilizzato esclusivamente per eventi di rilevante criticità: i cittadini ricevono una chiamata proveniente dal numero 054538300, per essere avvisati di un evento che sta per accadere. Iscrizioni: alertsystem.it; disponibile anche l’applicazione Alert System Plus. Capitolo viabilità: restano chiuse le provinciali Cocchi a Villanova e Sottofiume Boncellino; aperta la via Albergone a senso unico alternato (ad esclusione dei mezzi pesanti). La linea ferroviaria Castel Bolognese-Ravenna è ancora interrotta nel tratto Lugo-Russi. Sono disponibili autobus sostitutivi. "Come amministrazione – prosegue – in mattinata abbiamo visitato aziende e famiglie di via Muraglione, tra le più colpite dall’alluvione, che necessitano di importanti risorse per i ripristini. Permangono criticità anche in alcune zone di Villanova"". Da segnalare infine l’esistenza di un servizio di supporto psicologo gratuito presso la Casa della Salute, lunedì e mercoledì 9-12; 0545283072

Monia Savioli