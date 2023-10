’Capire la musica’, tra grandi autori e solidarietà

Dal 22 novembre al 25 marzo 2024 torna ’Capire la musica’, ovvero la tradizionale stagione musicale di Emilia Romagna Concerti. Il cartellone propone 7 concerti. Si comincia all’Alighieri, mercoledì 22 novembre, giorno di santa Cecilia patrona dei musicisti, con la Young musicians european orchestra diretta da Ignacio Abalos Ruiz insieme al decano dei pianisti italiani, Bruno Canino, impegnato nel Concerto per pianoforte e orchestra in Re maggiore di Haydn. Per la seconda parte, torna a Ravenna l’amatissimo violinista Gennaro Cardaropoli che, affiancato dal violista giapponese Takehiro Konoe, proporrà la Sinfonia Concertante per violino e viola di Mozart. Il Concerto di Natale, diretto dal ventitreenne Luciano Siani, si svolgerà il 4 dicembre a San Francesco. Sarà la prima italiana per il violinista Guido Felipe Sant’Anna, vincitore del concorso Kreisler. Il programma prevede musiche di Respighi, Mozart e Kreisler e verrà concluso dai cori delle scuole di Ravenna e Tredozio. Parteciperà anche il coro Zorynka, composto da 40 bambini della città ucraina di Ternopil, che resteranno in città qualche giorno. Per il Concerto della memoria del 23 gennaio 2024, torna all’Alighieri il ventenne violoncellista Ettore Pagano che, insieme al pianista Maximilian Kromer, interpreterà musiche di Brahms, Castelnuovo-Tedesco e Bloch. Una interessante e originale serata sarà quella del 21 febbraio alla Sala Corelli col progetto ‘Piano landscape’ al termine di un seminario con la Musica Contemporanea condotto per 3 giorni dal compositore Nicola Sani insieme al pianista Aldo Orvieto per la regia del suono di Alvise Vidolin; mentre la Festa della donna sarà celebrata il 4 marzo dalla giovanissima violinista olandese Hawijch Elders e dalla pianista Mizuho Furukubo. Ancora da designare l’orchestra che suonerà al concerto per le vittime innocenti delle mafie del 18 marzo all’Alighieri, mentre il concerto di Pasqua del 25 marzo vedrà una nuova coproduzione internazionale diretta da Paolo Olmi con la Young musicians european orchestra, il coro della cattedrale di Siena e il coro ucraino Liatoshynskyi Capella Choir di Kiev. Il programma prevede la Petite messe solennelle di Rossini nella versione per grande orchestra e, prima dell’esecuzione all’Alighieri, verrà eseguito nella basilica di San Paolo fuori le Mura di Roma e nel Duomo di Siena, in coproduzione con l’Accademia Chigiana. Biglietti e abbonamenti sono disponibili alla biglietteria dell’Alighieri (0544 249244 dal lunedì al sabato 10-13, il giovedì 16-18) e online su www.teatroalighieri.org (solo biglietti). I prezzi degli abbonamenti variano da 28 a 102 euro. Sono previsti sconti per gruppi, scuole, giovani, Cral e soci Coop.