’Capire per capirsi’: conferenza su autismo e temi correlati

‘Capire per capirsi’ è il titolo della conferenza dedicata all’autismo in programma oggi nel complesso ex Salesiani. L’appuntamento, con ingresso libero e gratuito, è alle 14 nella sala 4, in Via San Giovanni Bosco 1. "Relatori esperti – spiegano gli organizzatori – parleranno di sensorialità nell’autismo ed altri argomenti correlati. La percezione del mondo, nelle persone con disturbo dello spettro autistico, passa soprattutto attraverso la loro acuta sensorialità. Per questo, avere con loro un approccio emotivo ed empatico è fondamentale". La conferenza è organizzata da Alice Mongardi col Patrocinio del Comune di Faenza e col sostegno delle associazioni ‘Autismo Faenza’ e ‘A Mani Libere’. In apertura a l’assessore al welfare Davide Agresti porterà il salutodell’Amministrazione Comunale, mentre Alice Mongardi coordinerà gli interventi dei relatori: Emi Visani, pedagogista presso il “Centro educativo Anacleto” di Faenza, parlerà in maniera semplice dell’autismo e di come la sensorialità ha spesso un ruolo fondamentale; Maria Caterina Minardi, linguista clinico di ‘Fare Leggere Tutti’, presenterà la Comunicazione Aumentativa Alternativa; Davide Stecca, formatore certificato e ideatore di ‘Ritmo Corpo Voce Emozione’, lavora quotidianamente con i bambini, coordinando laboratori nelle scuole e nelle Stanze Multisensoriali; Monia Gabaldo, medico - genetista e “mamma social”, racconterà la propria esperienza e i traguardi raggiunti con i suoi tre bimbi autistici; Sofia Santori Bassi, direttrice del ‘Centro Sfera Bianca’ di Lugano, docente Snoezelen, ha fatto della sensorialità il proprio lavoro.

Tutti i dettagli sul sito www.capirepercapirsi.it.