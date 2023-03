Capitale del libro: Lugo tra le finaliste

Domani arriverà il verdetto che Lugo attende.

La proclamazione della Capitale italiana del Libro 2023 infatti è in programma per il 9 marzo a Roma, nella sala Spadolini del ministero della Cultura.

La città di Lugo è tra le sei finaliste: in corsa con la nostra città ci sono Firenze, Genova, Nola in provincia di Napoli, San Quirico d’Orcia in provincia di Siena e San Salvo in provincia di Chieto.

Alla conferenza di conferimento del titolo interverrà anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Il titolo ha una durata di un anno ed è stato istituito nel 2020, quando la prima Capitale italiana del Libro fu la città di Chiari.

Negli anni a venire le capitali sono state nel 2021 Vibo Valentia e nel 2022 Ivrea.

Lugo spera di diventarlo quest’anno.