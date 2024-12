Capitolo Bni Maioliche di Faenza: donazioni per 4200 euro a sostegno del territorio

Lo storico Capitolo Bni Maioliche di Faenza, che ha compiuto 8 anni di storia nel giugno scorso, come ormai tradizione, dimostra di non dimenticare il proprio territorio e, in un momento ancora complicato per cittadini ed imprese, interviene con quattro donazioni distinte per un valore complessivo di 4200 euro.

La presentazione delle donazioni è avvenuta ieri mattina presso la residenza municipale alla presenza del vice sindaco Andrea Fabbri, dell’assessore al bilancio Denise Camorani e di diversi membri del Capitolo, oggi presieduto da Maurizio Marchesi.

Con Bni Maioliche hanno collaborato i membri Enzo Zauli (Cost srl), Giuseppe Manganaro, la famiglia Spiesterbach, proprietaria del R&B La Melagrana di Brisighella e infine con l’importante gesto di tutta la squadra del Maioliche a favore di ’Lo Sport è vita’, l’associazione che ha stimolato l’inizio della carriera sportiva della paralimpica di tennistavolo (bronzo a Parigi), Carlotta Ragazzini.

In mattinata fra l’altro, il Capitolo che ha ospitato oltre 50 persone, ha fatto visita a un’azienda con spirito internazionale di Faenza, la Senzani Brevetti.