Ravenna: in troppi all’evento con Capo Plaza, Marina Bay nei guai

Ravenna, 2 agosto 2023 – La serata era una di quelle di grande richiamo: l’ospite era infatti Capo Plaza, noto trapper con un grosso seguito tra i ragazzi.

E difatti giovani e giovanissimi non sono mancati. Anzi, ce n’erano pure troppi: circa il doppio rispetto alla capienza del locale, secondo quanto rilevato dai controlli effettuati dalla polizia di Stato assieme alla polizia locale, ai carabinieri e alla finanza.

Sta di fatto che la serata di venerdì, con ospite Capo Plaza, potrebbe costare caro al Marina Bay di Marina di Ravenna, dove il trapper era ospite. Accogliere più persone del consentito si traduce infatti in un mancato rispetto delle norme di sicurezza, un aspetto rilevante dal punto di vista penale: il locale rischia ora di ritrovarsi con una denuncia, ma anche con un eventuale provvedimento di chiusura per un periodo definito di tempo. La palla, da questo punto di vista, è ora in mano alla Procura della Repubblica ma anche alla questura, che potrebbe adottare il provvedimento di chiusura.

Al centro della questione la serata di venerdì scorso, 28 luglio. "Questa volta non servono presentazioni – aveva scritto lo scorso 18 luglio su Facebook il Marina Bay, presentando la serata –. Preparatevi ad una notte incredibile! Le due realtà ’Gnx’ e ’Onyx’ hanno deciso di unire le forze per far vita ad un evento unico e imperdibile". Seguivano i prezzi delle prevendite con "disponibilità limitatissima" e prezzi variabili a seconda dell’età (con sconti per gli over 20 e over 25) e dell’eventuale scelta di prendere un tavolo.

Oltre ai ragazzi, però, durante la serata sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno accertato che erano stati venduti circa un migliaio di biglietti a fronte di una capienza autorizzata di 450 persone.

L’evento con il trapper è andato avanti comunque, ma diversi ragazzini si sono poi lamentati perché sono usciti dal locale con l’intenzione di rientrare, come spesso accade in questi casi, si sono fatti dare il braccialetto per poter tornare all’interno e poi si sono visti negare l’accesso.

Nei prossimi giorni si vedrà quali conseguenze avrà la serata di venerdì per il Marina Bay.