Capodanno a Lugo con la danza verticale

Il calendario degli eventi per il periodo natalizio, a Lugo, inizierà il 1° dicembre con l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale che è stato appena allestito in piazza. Una ricca rassegna di eventi costruita grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, consulte, associazioni culturali, di volontariato e di categoria che hanno contribuito alla realizzazione di appuntamenti declinati per tutti i gusti e le età, anche grazie a un bando, promosso dal Comune, che ha cofinanziato progetti per 25.000 euro.

Alcune decorazioni, come i fiocchi di neve, sono state realizzate a mano dai cittadini lughesi tramite il laboratorio gratuito tenutosi presso Ascom a novembre, con la visual designer Valentina Gasperini. Domenica alle 15,30 ci sarà la camminata dei Babbi Natale, non competitiva, adatta a tutte le età (4 km), con partenza dal campo sportivo Madonna delle Stuoie e arrivo al Pavaglione per assistere all’accensione di albero e luminarie, prevista per le 17; parteciperanno anche le scuole Garibaldi e Codazzi che hanno creato addobbi con materiale di recupero (in collaborazione con il Ceas Bassa Romagna); a seguire, ciambelle panettone e pandoro per tutti, e i bambini potranno lasciare la propria lettera sotto l’albero. Torna all’interno del Pavaglione, anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio, aperta tutti i giorni fino al 12 gennaio. Una grande novità di quest’anno sarà lo spettacolo del 31 dicembre. Per il veglione di capodanno l’appuntamento è alla rocca per ‘Imparare a volare’, spettacolo di danza verticale ideato da Monica Maimone (produzione Festi Group). Grandi immagini proiettate sulle pareti della rocca estense faranno da fondale a quanto accade in aria. A seguire la festa di Capodanno si sposta alle ex pascherie con djset con musica di qualità a cura del Cisim. Tornano i tradizionali mercatini di Natale ‘Lugo dona’. "Il programma è molto vasto e anima non solo il centro – ha spiegato l’assessore Rossato –, ma anche le frazioni". Ci sono animazioni ludiche con giochi di una volta, un trenino che girerà per le vie della città, coreografie, letteralmente, di fuoco, dolci per tutti i bambini, letture per i più piccoli in biblioteca, la sfilata natalizia, il presepe vivente, concerti, il 30 le prove aperte dello spettacolo del 31, e molte altre iniziative. Il 6 gennaio alle 10 canti natalizi a cura di Anffas Lugo davanti alla Rocca e alle 15,30 in piazza dei Martiri, festa della Befana con intrattenimento gratuito per bambini e le loro famiglie, con spettacolo e merenda per tutti a cura del Rione Cento.

Matteo Bondi