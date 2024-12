Capodanno a ritmo di musica, panettone e spumante per tutti

Cambia la location ma non la musica. È stato presentato ieri il cartellone di eventi che allieteranno il capodanno di Faenza, evento che come ormai da tradizione è organizzato da Materiali Musicali e Casa della Musica insieme al Comune. Confermata la formula che prevede alcune iniziative sin dal pomeriggio del 31 dicembre. Alle 16 al bar Al Moro, vicino alla pista del ghiaccio che sarà aperta, si terrà la premiazione dei Faenza Music Awards, un riconoscimento ai cantanti locali che hanno partecipato a trasmissioni tv nazionali. Sono attesi, tra gli altri, Kevin Cimatti e Riccardo Monti in rappresentanza dei Santa Balera, orchestra che si è esibita Festival di Sanremo 2024, insieme al duo folk Emisurela, oltre a John Calzolari che prese parte al programma ‘The Voice Senior’, Sara Ghinassi fresca di partecipazione a ‘The Voice Kids’ insieme al coach Ruggero Ricci e Anna Sole Dalmonte, neo vincitrice dello Zecchino d’Oro. La vigilia di capodanno conterà anche un momento di solidarietà. Alle 17 infatti si terrà l’asta di beneficenza delle opere ceramiche donate da Matteo Zauli, dalla bottega Morigi, dalla bottega Vignoli e da Boschi Ceramiche. Il ricavato sarà devoluto all’associazione ‘La Piccola Betlemme’. Alle 18 la vigilia di San Silvestro proseguirà sempre al bar Al Moro con un apericena accompagnato da un djset. In piazza delle Erbe ci sarà inoltre il food truck di Casa Spadoni. Le ultime ore dell’anno saranno infine accompagnate dal concerto dei Mystic Doll, band pop-rock faentina che si esibirà dalle 21.30 sul palco di fronte alla pista del ghiaccio. A mezzanotte si terrà poi il tradizionale brindisi di capodanno, a chilometro zero, con spumante e panettone offerti da Coop Alleanza 3.0, Caviro e Terre Cevico. Al termine della festa ai presenti sarà consegnato un braccialetto per l’ingresso a prezzo scontato nella discoteca Giradischi.