"Capodanno, arrivano le prime prenotazioni"

Si avvicina il Natale e Cervia si prepara ad accogliere i turisti. Un importante calendario di eventi sta aiutando ad ampliare l’offerta. Sulle prenotazioni alberghiere Paola Brunelli, presidente Assohotel Confesercenti Cervia spiega: "Le iniziative sul Natale stanno portando un inizio di richieste sul periodo di Capodanno, quindi un primo movimento che fa ben sperare. Le richieste si concentrano nei giorni tra il 30 dicembre e il 2 gennaio. I turisti chiedono in gran parte anche il Cenone. Sono clienti che conoscono Milano Marittima, perché per la maggior parte ci soggiornano anche in altri periodi dell’anno. Sono poche le strutture aperte perché riavviare una macchina come un albergo per così pochi giorni è molto complicato, così come è difficile reperire staff che spesso viene da fuori per quei soli giorni. Cervia ha sicuramente bisogno di destagionalizzare, ma poi nella pratica ci scontriamo con le difficoltà di un lavoro discontinuo che ha costi molto importanti da sostenere".

Investire in attività oltre quella balneare legata strettamente alla stagione estiva è un obiettivo che in tanti cercano da diversi anni di raggiungere grazie ad una offerta di eventi e attività: dalle competizioni sportive agli eventi legati alle festività fino agli appuntamenti tradizionali. Sulle prospettive della promozione turistica della città Luca Sirilli Presidente della ‘Fondazione Cervia In’ racconta: "Ci stiamo avvicinando al periodo natalizio con l’entusiasmo di poter accogliere gli ospiti nella nostra località. L’offerta è ampia e con eventi ormai consolidati che richiamano persone da tutta Italia come il Tuffo della Befana a Tagliata. Milano Marittima si è accesa con le sue luminarie, la pista di ghiaccio e la passeggiata tra i negozi, il centro di Cervia come sempre è il luogo ideale per far divertire i bambini e le loro famiglie. Sappiamo che si può fare ancora tanto per promuovere la nostra località anche durante il periodo invernale e sarà una delle nostre priorità lavorare sulla promozione turistica già in vista del prossimo anno".

A Cervia, incluso il forese, tra divertimento e tradizione, sono mille le iniziative: presepi tradizionali e di sale, mercatini con le caratteristiche casette dei sapori e dei colori di prodotti dell’artigianato, spettacoli e attrazioni per tutta la famiglia sul palco e ai piedi del maestoso albero di Natale. In attesa del Capodanno e fino al 7 gennaio a Cervia è partito il villaggio ‘Cervia Christmas Family’ mentre a Milano Marittima il ‘MiMa Dream SuperXMAS’. Due grandi piste di ghiaccio e il ‘Christmas Express’, il trenino che collega i due villaggi.

Ilaria Bedeschi