"Capodanno, basta petardi e fuochi d’artificio"

In vista del Capodanno il Movimento Indipendenza Romagna chiede attenzione sui fuochi d’artificio. Nel territorio, come viene ricordato, "sono in vigore le ordinanze che vietano di far esplodere botti e petardi, a tutela della salute di persone, animali e a salvaguardia dell’ambiente. Il divieto è normato nelle ordinanze territoriali, che vanno fatte rispettare attraverso puntuali controlli e sanzioni adeguate". E ancora viene sottolineato che a Capodanno vengono impiegati "volontari delle associazioni animaliste, nel recupero di cani e gatti che fuggono impauriti, rischiando di morire di infarto o per incidenti".