Capodanno, brindisi con gli ’Alluvionati del liscio’

Presentate ieri le iniziative musicali legate al Natale e al Capodanno faentino. Si parte il 22 dicembre al Piccadilly Pub di via Cavour dove si terrà un’edizione speciale di Faenza Rock, kermesse a cura di Materiali Musicali e Casa della Musica. Già confermata la partecipazione di almeno 8 band. Per quanto concerne Capodanno, le iniziative saranno due: il 30 dicembre dalle 16.30 sulle scalinate del Duomo si terrà una maratona letteraria con letture sul tema dell’Alluvione. L’evento è coordinato da Mei, Comitato scrittori ed editori dell’Unione Romagna Faentina e Compagnia Teatrale Solaroli, con almeno una quarantina di autori e realtà associative che hanno già aderito. Sarà inoltre presente un banchetto coi libri degli scrittori faentini in vendita e il ricavato sarà devoluto a fondi pro alluvionati. La sera di Capodanno festeggiamenti inizieranno alle 17.30 in Piazza del Popolo con assaggi di pizza per tutti. Seguirà alle 21.30 il concerto musicale degli Alluvionati del liscio che si prolungherà fino al brindisi di mezzanotte sotto la torre civica con spumante e panettone per tutti.