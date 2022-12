Capodanno con Nada e Moder A Faenza suonano le Onde Radio

L’ultima notte dell’anno nelle piazze del nostro territorio sarà all’insegna della musica. Uno degli eventi più attesi si terrà a Lugo, dove dalle 22 ci sarà il concerto gratuito di Nada, in questi mesi in tour con ’La paura va via da sé se i pensieri brillano’. Sarà preceduta dal rapper Moder, fondatore del gruppo ’Il lato oscuro della costa’, impegnato nel Cisim a Lido Adriano.

Dopo gli auguri, in compagnia di sindaco e giunta, la festa in piazza proseguirà fino all’1 con il dj set a cura di Luigi Bertaccini. A mezzanotte non ci sarà lo spettacolo pirotecnico. È fatto divieto di accensione di polveri o liquidi infiammabili e di fuochi artificiali eo l’esplosione di petardi e mortaretti, inoltre non si possono vendere o somministrare bevande in contenitori di vetro.

A Conselice il Capodanno arriva al teatro comunale con lo spettacolo comico con Duilio Pizzocchi, Davide Dalfiume e Beppe Altissimi. Appuntamento dalle 21.30. Biglietti a 20 euro, 18 per i residenti.

A Faenza invece il Capodanno sarà in piazza con il concerto delle Onde Radio, a partire dalle 22.30, tra brani pop rock italiani e internazionali.