Capodanno in musica. Tra brindisi e sorrisi. L’addio al 2023 con Romagna Mia

C’era tanta voglia di fare festa e di dimenticare, per una sera, i tanti problemi e incertezze del 2023. Questa la sensazione avvertita nelle piazze di Ravenna e dintorni la notte di Capodanno. Iniziamo la nostra breve panoramica del capoluogo: in piazza del Popolo i tanti presenti si sono scaldati con i suoni dell’Inspirational Choir of Harlem, creato e diretto da Anthony Morgan. Il loro sound è un mix di gospel, jazz, pop e R&B. Altro giro, altro Capodanno. Siamo a Faenza, in piazza del Popolo, dove la pioggia ha scoraggiato qualche faentino, che ha preferito restare a casa. I presenti, comunque, erano circa 1.500. A mezzanotte tradizionale brindisi sotto la Torre dell’Orologio con gli Alluvionati del Liscio che hanno invitato tutti a brindare con spumante e panettone gratis per tutti cantando Romagna Mia. Un ’inno’ cantato dal sindaco Massimo Isola, dal cantautore Claudio Toschi, al fisarmonicista Alvio Focaccia e dal patron del Mei Giordano Sangiorgi, organizzatore della serata insieme alla Casa della Musica (la serata è stata seguita in diretta su Rai Isoradio).

In piazza Baracca a Lugo si è svolto il concerto di Capodanno con Mirco Mariani e gli Extaliscio. Concerto che ha avuto anche un protagonista che giocava in casa. Parliamo del lughese Mauro Ferrara, la voce di Romagna mia nel mondo. Al termine del concerto i festeggiamenti si sono trasferiti nelle Pescherie della Rocca con New Eve Party a cura di Cisim e Il Lato oscuro della costa: tre dj per tre diverse visioni musicali. A suonare sono stati dj Nersone aka Ciccio B, Luigi Bertaccini e Matteo Cali Calisesi. "Buon anno di cuore Lugo. Bello vedervi così in tanti in piazza per salutare insieme il 2024. Bello stringervi le mani e farci gli auguri sinceri. Bello ballare con gli Extraliscio la Romagna mia più punk che ci sia", ha scritto il sindaco, Davide Ranalli, nella sua pagina Facebook.