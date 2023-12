Capodanno in piazza

La festa di Capodanno a Faenza oggi inizia a partire dal pomeriggio, per finire dopo il brindisi di mezzanotte sotto la Torre dell’Orologio nel cuore della città.

Dalle 16 alle 18 in centro sarà distribuita pizza gratis in collaborazione con Molino Naldoni verso il Capodanno di Faenza con brindisi di mezzanotte, cantando Romagna Mia per i 70 anni del celebre

inno con gli Alluvionati del Liscio, spumante e panettone gratis per tutti.

Ma alle 21.30 la colonna sonora della serata si accenderà grazie all’esibizione di Favole & Veleno e Bubbas Brigada tra i grandi brani musicali del pop rock italiano e internazionale.