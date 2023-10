Capodanno proibito al Ficocle. Festa da ballo in pandemia. Condannato l’albergatore

Il 2020 fu l’anno della pandemia e dei primi lockdown. Durante un controllo, il 31 dicembre dentro all’hotel Ficocle di Cervia, le forze dell’ordine si erano imbattute in quello che, a loro avviso, aveva tutta l’aria di essere uno spettacolo musicale non autorizzato. Un veglione di Capodanno in piena regola, ma non autorizzato. Da qui partì la denuncia e conseguente decreto penale di condanna per il legale rappresentante della società dietro alla struttura, un 43enne cervese. Lo stesso ieri pomeriggio è stato condannato dal giudice Tommaso Paone a 5 mesi di arresto e 900 euro di ammenda, con pensa sospesa e 90 giorni per le motivazioni. L’albergatore, tutelato dall’avvocato Massimiliano Nicolai, che appellerà la sentenza, si era opposto al decreto di condanna lamentando il fatto che i clienti spontaneamente, visto il periodo, si erano ritrovati nel salone dell’albergo. E altrettanto spontaneamente avevano iniziato ad ascoltare musica e a ballare per tentare di lasciarsi alle spalle un anno difficile. Ecco perché la questione era approdata davanti al giudice monocratico e durante il processo sono stati ascoltati diversi testimoni, persone che quella sera avevano partecipato alla festa. Quella sera i carabinieri della locale compagnia si erano recati per un controllo al Ficocle e qui, si erano imbattuti in una festa musicale per la quale non era stata chiesta autorizzazione alla commissione tecnica comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Oltre alle persone presenti, due

erano stati gli elementi che avevano indotto i militari a ritenere di trovarsi al cospetto di una serata danzate organizzata ad hoc: il dj con attrezzatura e una pista da ballo. Inoltre, secondo l’accusa, alla questura non erano state comunicate entro le 24

ore dal loro arrivo le generalità

delle 34 persone presenti. Su richiesta della procura, il gip Janos Barlotti aveva allora emesso

un decreto penale di condanna

pari a 4.800 euro di ammenda per violazione dell’articolo 681 del codice penale, apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. L’albergatore aveva deciso di portare le sue ragioni dal giudice: per lui i clienti si erano di loro iniziativa

radunati nel salone e messi a ballare con sottofondo musicale. Una loro idea e sarebbe stato impossibile frenare l’entusiasmo estemporaneo. Il giudice, alla fine, ha valutato diversamente.