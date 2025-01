"Capperi della Rocca da valorizzare"

Notorietà in discesa per i famosi capperi della Rocca di Lugo. Dopo essere stati utilizzati per anni come simbolo della città, messi sotto salamoia e regalati alle personalità in visita, da tempo i capperi non sono più né raccolti e neppure lavorati. La scelta nasce dai cambiamenti intercorsi nel quadro normativo che riguarda non solo il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro ma anche quello delle norme igieniche da seguire nel trattamento e nel confezionamento degli alimenti. E dire che i capperi che crescono spontaneamente da secoli lungo i muri del Castello continuano a rappresentare una particolarità non così scontata. "Il nostro è uno dei luoghi collocati più al Nord in cui sono presenti – spiega l’assessore all’Ambiente, Fausto Bordini –. Basti pensare che l’ambiente d’eccellenza in cui proliferano è l’isola di Lampedusa dove le temperature sono nettamente diverse".

L’aspetto un po’ sofferente che le piantine hanno assunto non è da imputare all’aggressione di una malattia come alcuni sospettano. "Sono provate dal freddo dell’inverno – spiega Bordini –. Le piante, infatti, sono presenti in Rocca soltanto sul lato di sud ovest, che risulta essere il più riparato e scaldato dal sole. Anche se le piantine sembrano secche restano comunque vitali nelle radici e nel colletto dove, in primavera, sbocciano le nuove gemme". A discapito però del passato glorioso che nell’800 inseriva la loro vendita fra le entrate del bilancio comunale e in tempi più recenti li collocava fra gli scaffali dei magazzini Harrod’s come prodotto made in Italy che in realtà di lughese aveva ben poco, ora i capperi non vengono più valorizzati come un tempo. Negli ultimi dieci anni la loro raccolta è stata sospesa alla pari della lavorazione. "Nell’aria c’è l’idea di dotare l’Amministrazione di qualche oggetto da donare come regalo di rappresentanza – precisa Bordini –. Sembra che la scelta finirà per privilegiare dei prodotti tipici del territorio". Ma non i capperi. Un’ordinanza, in vigore negli anni, riservava al personale addetto alla manutenzione di giardini e aree verdi il privilegio di raccogliere la parte migliore della produzione, lasciando il residuo a disposizione degli appassionati che potevano impossessarsi solo dei frutti presenti fino all’altezza raggiungibile da terra. Ora, invece, servono solo come cibo per gli uccelli che, nel tentativo di ridurli in pezzi più piccoli, spesso li infilano negli spazi fra mattone e mattone. "A volte li inseriscono talmente in profondità che poi restano bloccati – continua Bordini –. Gli uccelli restano senza cibo ma le piantine si moltiplicano. Tutti i semi infilati fra i mattoni infatti, finiscono per germogliare". Volendo, il rilancio dei capperi potrebbe essere non così lontano. "Siamo disponibili a valutare delle proposte operative concrete – conclude l’assessore –. È necessario però che il soggetto interessato segua tutte le norme igieniche relative al confezionamento e che lasci a disposizione una percentuale del frutto necessaria per conservare la presenza delle piante".

Monia Savioli