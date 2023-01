"Cappotti e giacche andranno per la maggiore"

Quattro negozi in centro storico a Ravenna, uno all’Esp e uno a Forlì. La famiglia Tagiuri è un punto fermo dell’abbigliamento in Romagna.

Raffaele Tagiuri, a poche ora dall’inizio dei saldi, che previsioni fa?

"Abbiamo aspettative abbastanza importanti. Quello dei saldi è un momento molto atteso da molti clienti, dato che potranno acquistare un capo di qualità a prezzo abbordabile".

I clienti sono pronti a fare la loro parte?

"Come dicevo, c’è attesa: in diversi ci stanno telefonando per sapere quando inizieranno i saldi".

Rispetto allo scorso anno, si attende un risultato analogo?

"Se non sbaglio, c’erano alcune restrizioni. Per cui ci aspettiamo qualcosa in più in termini di volumi venduti".

Vendete anche attraverso i canali on-line?

"Sì, abbiamo cominciato da poco. Si tratta di un settore che richiede più impegno. Per quanto ci riguarda, è un mondo ancora da scoprire".

Pensa che le vendite su internet le daranno buoni risultati?

"Sì, perché il mercato on-line è sempre in crescendo. Non è semplice, perché bisogna trovare i canali giusti per promuoversi. A questo pensa mio nipote Francesco, un ragazzo attento e voglioso di fare".

Quali capi di abbigliamento ritiene possano essere maggiormente venduti?

"Giacconi, cappotti e giacche, cioè i capi più duratori. La maglieria si è venduta molto sotto Natale".

Esiste un problema di concorrenza sleale a Ravenna e dintorni?

"Di casi eclatanti non ce ne sono. In passato abbiamo notato promozioni effettuate quando non si poteva, vedi in dicembre. Non so se qualcuno è intervenuto: questo non spetta a noi".