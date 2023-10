Cappuccetto rosso viene dal Senegal

Inizia alle 17 di oggi pomeriggio al teatro Rasi di Ravenna la rassegna ’La stagione dei teatri - Famiglie e scuole’ dedicata al pubblico più giovane. Ad inaugurarla, una produzione di Ravenna Teatro dal titolo ’Thioro. Un cappuccetto rosso senegalese’, uno spettacolo caro al Centro di produzione ravennate per il rapporto con il Ker Théâtre Mandiaye Ndiaye. La rappresentazione mette insieme la fiaba europea di ’Cappuccetto Rosso’ con la tradizione africana: in scena e in dialogo Adama Gueye, Fallou Diop - attori e musicisti - accompagnati dalle note di Andrea Carella.

Biglietti in vendita su ravennateatro.com