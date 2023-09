Cappuccine, nuovo look per l’ex ‘casa del custode’

Si è svolto nei giorni scorsi un sopralluogo al cantiere dell’ex ‘casa del custode’ del centro culturale Le Cappuccine di Bagnacavallo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Erano presenti la sindaca Eleonora Proni e gli assessori ai Lavori pubblici Francesco Ravagli e alla Gestione del territorio Caterina Corzani, accompagnati dall’architetto Gabriele Bellini, responsabile dell’Ufficio Lavori pubblici del Comune, dal direttore dei lavori Alessandro Bucci e da un rappresentante della ditta Mulinari, esecutrice delle opere. I lavori stanno proseguendo secondo il cronoprogramma e si concluderanno entro l’anno. Quello in corso è il primo dei tre grandi interventi di riqualificazione del centro culturale che, una volta completati, restituiranno alla comunità il più importante luogo della cultura cittadino con un’impiantistica rinnovata e maggiori funzionalità che andranno a connettere museo, biblioteca, archivio storico, fototeca e parco delle Cappuccine.

Le opere di questo primo stralcio hanno comportato un’articolata serie di interventi architettonici e strutturali: oltre a una diversa sistemazione degli spazi interni, per consentire una migliore fruizione degli ambienti sono stati realizzati nuovi impianti elettrici, di riscaldamento e antincendio con attenzione al tema dell’efficientamento energetico, garantito dalla sostituzione di infissi e dall’installazione di controsoffitti coibentati. Sono inoltre in corso la pulizia e la tinteggiatura della facciata di via Garibaldi e delle inferriate al pianterreno e la sistemazione del cortile interno.

L’importo di questo primo intervento di riqualificazione del centro è di circa 410mila euro, 280mila dei quali di contributo regionale. "Siamo molto soddisfatti dell’andamento delle opere – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli – che ci permetteranno di recuperare uno dei principali contenitori del centro storico".