Capra Team a segno: "Grande emozione"

Buona la prima, in tutti i sensi. La prima di campionato ma soprattutto l’esordio assoluto nella Serie B di basket femminile. Il Capra Team ha battuto 60-52 Magik Rosa Parma, coronando ancora di più il percorso intrapreso nel 2012, anno in cui fu fondata la società. La vittoria della Serie C dell’anno scorso ha permesso alla squadra di giocare per la prima volta in B, un traguardo che il presidente Alberto Maioli definisce "un punto di partenza e non di arrivo". La vittoria di venerdì sera è stata seguita dalla presentazione della squadra avvenuta ieri mattina in Comune, alla presenza del sindaco con delega allo Sport Alessandro Barattoni: "Tutta la città deve sapere di questa esperienza, l’ambiente sugli spalti è felice e questo fa bene al territorio. Il traguardo della Serie B è stato raggiunto grazie ad un progetto lungimirante portato avanti da una società seria, che investe sulla prima squadra e sul settore giovanile", elogia Barattoni.

Lo stesso Maioli si gode emozionato il percorso svolto fin qui, con uno sguardo rivolto a quel 2012 che sancì la nascita del Capra Team: "Se quando abbiamo fatto partire l’avventura qualcuno ci avesse detto che saremmo andati in serie B l’avrei preso per pazzo. Si è realizzato un sogno e un progetto. Ringrazio due persone: mia figlia Carlotta, giocatrice e allenatrice, che ha creduto nel progetto, e mia moglie, che quando ci siamo conosciuti non sapeva cosa fosse la pallacanestro e ora dà consigli quotidiani". Le protagoniste della promozione sono state confermate, e il roster è stato ampliato con innesti di esperienza come Federica Montanari, Silvia Bernabè, Cristina Currà, Veronica Andrenacci e Jomanda Rosier. "Grazie a Comune che ha contribuito economicamente e dandoci gli spazi per lavorare – prosegue Maioli –. Un ringraziamento anche a Fabio Lisoni, l’allenatore della promozione, che ora si occuperà del settore giovanile". La guida della prima squadra è affidata a coach Tommaso Luppi. "Sono contenta di quello che è stato creato – dice il capitano Manuela Calabresi –. Ieri (venerdì, ndr) è stato bello, c’era tanto pubblico, un’emozione incredibile".

Jacopo Ceroni