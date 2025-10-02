Capra Team, domani sera il gran debutto

La pallacanestro femminile di Ravenna si appresta a vivere una serata storica. Domani alle 21 alla palestra Mattioli, il Capra Team giocherà la sua prima partita in serie B, categoria conquistata lo scorso giugno al termine di una cavalcata da applausi. Un risultato conseguito grazie alla programmazione e al lavoro che la società sta facendo sin dal settore giovanile ed infatti in questa stagione per la prima volta le ravennati avranno una squadra iscritta a tutte le categorie giovanili.

"Vogliamo mantenere la categoria per consolidarci in questa realtà" affermano i dirigenti, ma conoscendo lo spirito del gruppo, l’obiettivo è quello di stupire, provando a conquistare la salvezza diretta il prima possibile. Il campionato del Capra Team inizierà davanti al proprio pubblico contro il Magik Rosa Parma, prima di trenta partite che comporranno un calendario lunghissimo, che vedrà le ravennati impegnate in tutta la regione.

La formula sembra sorridere alle biancoverdi, perché l’ultima in classifica retrocederà in serie C, mentre la terzultima e la penultima disputeranno i playout. Vista la qualità del roster e i nuovi innesti, non ci dovrebbero essere problemi nel mantenere la categoria. Quasi impossibile sarà invece raggiungere i playoff dove si qualificheranno le prime quattro.

l.d.f.