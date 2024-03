"Cara San Marino, mi tocca dirti addio..."

C’è tutta la moderna ossessione per i confini, i venti di guerra e l’odio per il diverso nel romanzo d’esordio di Luca Restivo, ‘San Marino goodbye’ (Edizioni Blakie), che è una commedia satirica ambientata nella Repubblica di San Marino. Nato a Castel San Pietro, Restivo vive da anni a Milano dove fa l’autore televisivo e conduce il programma radiofonico ‘CaterXL’ su Rai Radio 2, ma appena può scappa in Romagna, a Ravenna, dove vive la sua famiglia e ha casa. Il libro sarà presentato domani alle 18.30 al Caffè Nove100 (corso Mazzini 69/a) a Faenza e venerdì alle 18, alla Feltrinelli di Ravenna.

Restivo, che storia racconta in ‘San Marino goodbye’?

"Una storia che ha dell’incredibile: un giorno la Repubblica di San Marino, la più antica del mondo, decide di chiudere le frontiere verso l’Italia, un’idea di due capitani reggenti un po’ ottusi e imbroglioni. Così l’Italia e l’Europa dovranno fare i conti con il terzo stato più piccolo della terra ma sovrano".

Che tipo di conseguenze avrà questa chiusura di frontiere? "Secoli di convivenza terminano con il calare di una sbarra arrugginita. Gli animi si scaldano, mentre i conti correnti vengono congelati. C’è chi cerca di varcare i confini con l’inganno e chi difende la frontiera con ogni mezzo. Protagonisti della storia sono un doganiere integerrimo e tre italiani che da un certo giorno in poi non riusciranno più a fare quei quattro passi fatidici e varcare il confine".

Come le è venuta l’ispirazione per il romanzo?

"Da una semplice immagine. Quella del confine di San Marino dove è scritto: ’Benvenuti nell’antica terra di libertà’. Mi è venuto spontaneo immaginare cosa sarebbe accaduto a sbarra abbassata, e prendere in giro la sacralità del territorio, l’eccesso di burocrazia, l’afflato di nazionalismo".

Lei fra l’altro è nato in una terra di confine…

"Sì, ed è anche da ciò che nasce il mio interesse per i confini. Castel San Pietro, sulla cartina, è quel trattino che idealmente divide l’Emilia dalla Romagna. In tanti si sentono più emiliani perché vicini a Bologna, personalmente ho un animo romagnolo perché ho sempre vissuto a Ravenna con i miei familiari e amici. Ma al di là di questo, e so che su questo punto molti si arrabbieranno, credo che le differenze siano più nelle teste delle persone che in realtà sono uguali ovunque".

Lei è tra i direttori artistici del festival ‘Ghe pensi Mar’ a Marina Romea. Tornerà anche quest’anno?

"Sì, sarà una terza edizione ricca di soprese, di eventi e personaggi. Ma non posso svelare di più al momento. La manifestazione è un modo, con i miei amici milanesi, di fare qualcosa per la località".

Come nasce la sua passione per la scrittura?

"Come naturale conseguenza di quella per la lettura. Sono onnivoro e mi piace leggere ogni tipo di romanzo e genere Così a un certo punto mi è venuta vogli di cimentarmi in prima persona".

Lei è anche autore tv e conduttore radiofonico. Quali sono state le sue esperienze più significative?

"Senza dubbio quelle in trasmissioni come ‘Crozza nel Paese delle meraviglie’ su La7 e ‘Stasera c’è Cattelan’ in Rai. Poi in radio, piano piano, con un paio di colleghi siamo diventati i sostituti estivi di Caterpiller, prima con ‘Late show’ e poi con ‘CaterXL’. Mentre la tv è sempre frutto di un lavoro di squadra dove le idee vengono centrifugate, in radio c’è un rapporto più diretto con il pubblico".

Roberta Bezzi