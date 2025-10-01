Carabiniere di leva rapito e ucciso. Ergastolo dopo 38 anni a due colleghi

Chi lo aveva rapito e ucciso, aveva continuato a chiedere il riscatto alla famiglia ben sapendo che lui era già morto. In totale 300 milioni di lire che restituiscono a questo delitto la giusta dimensione temporale. Sono passati infatti ben 38 anni dell’omicidio di Pier Paolo Minguzzi, 21enne studente universitario di Alfonsine, nel Ravennate, figlio di imprenditori dell’ortofrutta e carabiniere di leva a Bosco Mesola, nel Ferrarese.

Nel tardo pomeriggio di ieri la Corte d’Assise d’Appello di Bologna ha riscritto il caso infliggendo due ergastoli ad altrettanti ex carabinieri all’epoca in servizio alla caserma di Alfonsine: il 60enne Orazio Tasca originario di Gela ma residente a Pavia; e il 61enne Angelo Del Dotto, di Ascoli Piceno. E ha confermato l’assoluzione per il terzo imputato, il 69enne idraulico del paese Alfredo Tarroni. Alla madre del defunto e ai due fratelli sono stati riconosciuti risarcimenti per un totale di due milioni di euro. "Per noi non cambia niente – ha detto l’anziana madre Rosanna –. Pier Paolo non c’è più ma si meritava di avere giustizia anche sulla terra. Era il nostro angelo".

Minguzzi era stato rapito e subito ucciso nella notte tra il 20 e il 21 aprile 1987 mentre, in un periodo di licenza pasquale, rincasava dopo avere riaccompagnato la fidanzata. I suoi aguzzini lo avevano gettato nel Po di Volano legato a una pesante grata di metallo sradicata da un casolare abbandonato: il corpo era riaffiorato dalle limacciose acque l’uno maggio successivo. E ancora non lo sapeva nessuno: ma quando gli inquirenti, una volta individuata la cabina di Lido delle Nazioni, decisero di organizzare una trappola, il telefonista non si presentò.

Le indagini, aperte contro ignoti, erano state archiviate nel settembre 1996. Poi, a seguito di un esposto dei familiari, a gennaio 2018 la Procura di Ravenna aveva riaperto il caso disponendo la riesumazione della salma: questa volta canalizzando i sospetti verso i tre imputati. Tutti assolti in primo grado il 22 giugno 2022 "per non avere commesso il fatto" a fronte di altrettante richieste di ergastolo in quello che nelle motivazioni fu descritto come un caso di lupara bianca "per ragioni tutt’ora sconosciute".

Eppure gli elementi perlomeno suggestivi non erano mancati. Già 38 anni fa i giornali avevano pubblicato voci su un possibile legame investigativo tra il sequestro del 21enne e la tentata estorsione a un altro imprenditore locale dell’ortofrutta, Contarini, datata 13 luglio sempre del 1987. Identico il riscatto chiesto: 300 milioni di lire. Alla consegna del malloppo, un carabiniere 23enne era stato ucciso durante l’appostamento organizzato dall’Arma proprio per sorprendere i malviventi. I tre coinvolti – i due (ex) carabinieri e Tarroni –, dissero subito che loro con la storia di Minguzzi non c’entravano proprio nulla, incassando, per il delitto del 23enne, una pena già espiata. Ma un legame, perlomeno implicito, tra i due fatti di cronaca, l’aveva fornito l’anonimo telefonista siciliano quando, chiamando casa Minguzzi alle 23.19 del 27 aprile, aveva detto: "Pronto, parlo con Contarino, con Contarini?", salvo poi correggersi.

Torniamo allora a quella cabina di Lido delle Nazioni dal quale l’anonimo aveva chiesto il riscatto ai Minguzzi con accento siculo salvo farsi di nebbia sul più bello. La perizia ordinata dai giudici bolognesi, ha inquadrato Tasca: le due voci possono "verosimilmente appartenere al medesimo soggetto". Di più: è "un alto grado di compatibilità" quello "riscontrato tra i profili vocali". E forse era questo l’elemento che serviva per riscrivere, dopo 38 anni, il delitto Minguzzi.

Andrea Colombari