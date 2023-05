Carabinieri ‘acrobati’ Otto gli anziani salvati

Un salvataggio davvero incredibile quello realizzato giovedì scorso sul litorale cervese da una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Milano Marittima. Il bilancio già di per sé è notevole: otto persone sulla settantina salvate dalle acque. Ma altrettanto degna di nota è la efficace tecnica usata per portare a buon fine l’azione. Tutto è cominciato quando i due militari attorno alle 9.30 hanno sentito alcune urla provenire da una delle abitazioni di via delle Orchidee. I residenti erano rimasti intrappolati dal repentino innalzamento delle acque: lo stabile era cioè completamente allagato per effetto delle inondazioni che l’altro ieri hanno interessato la località rivierasca con accumuli fino a solleticare un paio di metri. A quel punto era necessario agire in fretta e con un piano efficace: e così è accaduto.

I carabinieri hanno recuperato un gommone di fortuna e hanno raggiunto l’abitazione in questione non senza qualche esercizio di perfetto equilibrismo sulle staccionate.

Quindi sono riusciti a recuperate gli otto residenti e a traghettarli in salvo. A Cervia in generale le inondazioni legate al Savio e ad alcuni canali, hanno toccato varie frazioni: Montaletto, Tagliata, Villa Inferno, Castiglione, Cannuzzo, la zona Malva Nord e parte di Milano Marittima. Quella di via delle Orchidee, è stata una delle aree più colpite.