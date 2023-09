Carabinieri alluvionati, 1.500 euro dall’Associazione di Casalmaggiore

Un gesto nobile da parte parte dell’Associazione nazionale carabinieri - sezione di Casalmaggiore (in provincia di Cremona), che ha devoluto (tramite l’Associazione nazionale carabinieri di Cervia) un contributo di euro 1.500 da devolvere ai carabinieri (alluvionati) in servizio e quelli in pensione della Compagnia di Cervia-Milano Marittima. Dal Comune ricorda che si è conclusa la fase di richiesta dell’acconto di 3mila euro dei primi aiuti ai cittadini erogati dal governo per affrontare le prime spese di ripristino a seguito dell’alluvione di maggio; 535 le richieste. L’80% delle domande è stato positivamente istruito e proseguirà l’iter. C’è tempo fino al 31 ottobre per chiedere il saldo.