Carabinieri, controlli per prevenire i furti

Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri sono stati impegnati in una attività di prevenzione e contrasto dei reati predatori. Lo dice l’Arma in un comunicato. Particolare attenzione è stata rivolta alle frazioni di Piangipane, Mezzano, Godo, Sant’Alberto ed al territorio periferico di Ravenna. I vari posti di controllo dinamici eseguiti dalle pattuglie dei militari, integrati anche dal servizio di pronto intervento del Nucleo Radiomobile e da personale della Sezione Operativa, sono stati effettuati sia in zone industriali ed artigianali, sia nei centri nevralgici delle periferie, vigilando attentamente quelle zone già interessate di recente da alcuni furti consumati nell’arco notturno.

Durante i controlli alla circolazione stradale, che ha portato alla conseguente identificazione di una cinquantina di persone e alla contestuale verifica di diversi veicoli in transito, sono state anche eseguite verifiche domiciliari a carico di persone pregiudicate sottoposte a misure di sorveglianza di vario genere. Nel corso del servizio i militari della Sezione Radiomobile, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 da parte di una cittadina che aveva subito qualche ora prima il furto un monopattino elettrico del valore di circa 800 euro, hanno rinvenuto il mezzo, grazie anche al segnale Gps che aveva installato, in un garage nella disponibilità di un 47enne di origini straniere il quale, dopo non essere riuscito a giustificare il possesso del costoso monopattino, è stato denunciato alla locale Procura poiché ritenuto essere fortemente indiziato del reato di ricettazione. Il monopattino dopo alcuni accertamenti è stato poi restituito alla proprietaria. I controlli dei carabinieri della Compagnia di Ravenna continueranno anche nei prossimi giorni.