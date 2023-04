Carabinieri in congedo Settanta volontari a servizio dei cittadini "Tanti si rivolgono a noi"

In dieci mesi, da giugno 2022 al 31 marzo scorso, i volontari che indossano la divisa blu e rossa dell’associazione nazionale carabinieri, ma che, per via della nuova legge del Terzo settore, fanno parte ora del neo costituito Nucleo volontariato dell’Anc, hanno aiutato dodicimila persone che si erano rivolte loro per le più svariate richieste, molte, moltissime riferite a problemi privati o anche solo per l’intima necessità di poter parlare con qualcuno. "La nostra parola d’ordine è inclusione, dialogo, comprensione: oggi c’è tanta gente sola, gente che ha problemi anche piccoli, ma che non sa a chi rivolgersi per risolverli. E si rivolge ai nostri volontari che in questa nuova, direi moderna funzione, sono preparati dalla continua formazione che ricevono nei corsi. Per questo abbiamo due psicologhe, organiche del Nucleo volontariato": a parlare è Isidoro Mimmi, presidente del Nucleo, una lunghissima esperienza nel Reparto investigativo dei carabinieri di Ravenna, poi entrato a far parte dei servizi di intelligence militare, e che, una volta in pensione (col grado di sottotenente), nel 2015, nominato presidente della locale associazione Carabinieri, ne ha plasmato le funzioni trasformandola in un efficiente organismo di volontariato.

"Ora ci siamo adeguati alla normativa del Terzo settore, sono state sdoppiate le funzioni fra noi e l’Anc, di cui è stato nominato presidente un ex carabiniere ausiliario, Alessandro Taddei, dirigente d’azienda, e abbiamo varato uno statuto autonomo che ci permette di allargare il campo di azione e di ‘arruolamento’, aperto anche a chi non ha 18 anni. Tanto che fra i volontari c’è un 17enne, studente dell’Istituto aeronautico di Forlì".

Quanti sono i volontari?

"Una settantina e mi fa piacere sottolineare che sono con noi anche due studentesse cinesi del terzo anno di Beni culturali - tenga presente che l’attività di volontariato con noi dà origine a crediti formativi - e una cittadina italo-giordana originaria di Madaba, notissima per i suoi mosaici. Laureata alla facoltà di Beni culturali, è interprete di arabo e inglese ed è impegnata sul fronte dell’interazione e dialogo fra culture diverse. E poi ci sono 15 carabinieri in congedo e 32 simpatizzanti, fra cui tre romeni e un tunisino. Diciassette sono donne. E non è tutto…"

In che senso?

"Che noi garantiamo attività di volontariato anche ai ragazzi ammessi alla sospensione del procedimento da parte del Tribunale dei minori. Il nostro obiettivo è far comprendere loro la funzione riparativa della misura, l’importanza del senso di giustizia, l’accettazione della sanzione nell’ottica di assunzione di responsabilità e desiderio di riparazione".

Diceva dei corsi di formazione. "Certo, con docenti esterni sul fronte del diritto, della psicologia e anche di guide turistiche. Ai corsi si aggiungono le continue riunioni operative".

Che attività svolgete?

"Abbiamo in esclusiva una convenzione con il Comune per servizi di osservazione e sicurezza in città, servizi all’uscita dalle scuole, assicuriamo una presenza attiva sul territorio in funzione aggiuntiva, ovviamente, a quella delle forze di polizia. Per ogni pattuglia c’è sempre un ex carabiniere. Inoltre prestiamo servizi in occasione di eventi grandi e piccoli. Ogni giorno operano dieci-dodici volontari che salgono a 26 nei week end. Pensi che nei dieci mesi da giugno a marzo le pattuglie hanno svolto 13.582 ore lavorative. Dalla prossima estate riprenderemo anche i servizi di misurazione del tasso alcolico, a Marina e a Rivaverde. Abbiamo due ‘alcolBlow 10’, precursori dell’etilometro. A chi ha bevuto troppo diciamo che non possono guidare. Se lo fanno chiediamo via radio l’intervento della polizia locale".

Da qualche mese anche la Prefettura si avvale di vostri volontari…

"Sì, da novembre. Sbrigano pratiche amministrative. In cinque mesi hanno lavorato per quasi 1.500 ore".

Qualche ulteriore dato sui vostri interventi…

"Sempre nei dieci mesi considerati abbiamo fatto 270 segnalazioni agli organi di polizia giudiziaria per veicoli non assicurati, spaccio di droga, recupero di refurtiva, vetture e moto abbandonate, maltrattamenti di animali, ben 73 casi di vandalismi a beni pubblici. Ma mi preme molto evidenziare che di quei dodicimila contatti con i cittadini di cui parlavo, ben quasi tremila erano riferibili a persone che avevano esigenza di dialogare, di parlare con qualcuno che li ascoltasse. C’è veramente tanta solitudine, oggi. E poi duemila interventi per il decoro urbano, 500 per l’uso irregolare dei monopattini, duemila inviti a condurre la bici a mano in centro e poi migliaia di informazioni ai turisti e tanto, tanto altro".

Carlo Raggi