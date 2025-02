Carabinieri, sono arrivati i rinforzi. In provincia 19 giovani leve

Arrivano 19 giovani militari a rinforzare le fila dei carabinieri che sorvegliano il territorio della nostra provincia. Hanno già preso servizio e nei giorni scorsi sono stati accolti dal comandante provinciale, il colonnello Andrea Lachi. I giovani militari appartengono al 143esimo corso e provengono dalle scuole Allievi di carabinieri di Reggio Calabria, Campobasso, Taranto, Iglesias, Torino e Velletri.

In totale in Emilia-Romagna sono circa 300 i carabinieri entrati in servizio, assegnati dal comando generale dell’Arma e distribuiti nelle nove province di competenza. "Altamente motivati, poco più che ventenni, sportivi, diplomati e anche iscritti ai corsi di laurea – si legge in una nota dei carabinieri –, andranno a rinforzare le stazioni dell’Arma territoriale per garantire sicurezza e prossimità al cittadino, attività che da sempre contraddistingue l’istituzione. Le nuove leve assicureranno una presenza costante e una risposta ancora più tempestiva alla crescente esigenza di sicurezza dei cittadini, garantendo al contempo prossimità alle comunità ove sono stati assegnati". E si aggiunge poi che "questa assegnazione di personale contribuisce a un significativo rafforzamento delle stazioni carabinieri che, con la loro diffusione capillare, esaltano la capacità di ’leggere’ il territorio, interpretarne le esigenze e le aspettative, adottare iniziative aderenti e tempestive. Le stazioni carabinieri, presidi di ascolto, accoglienza e di legalità, luoghi di rassicurazione e recepimento delle dinamiche sociali e del loro sviluppo, si sono pure affermate quali preziosi e imprescindibili capisaldi per garantire il bene comune".

Il generale di brigata Enrico Scandone, comandante della legione carabinieri Emilia-Romagna, nel dare il benvenuto alle nuove leve ha dichiarato: "L’obiettivo principale è quello di assicurare una maggiore presenza dei carabinieri, specialmente nelle aree più critiche delle città e delle rispettive province".